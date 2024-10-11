В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без света

Более трех миллионов домов и предприятий во Флориде остались без электричества. Погибли 10 человек.

https://glavred.info/synoptic/v-nebe-poyavilsya-cherep-uragan-milton-bushuet-v-ssha-milliony-lyudey-bez-sveta-10604324.html Ссылка скопирована

Ураган Милтон принял форму черепа сразу перед "ударом" по побережью / Коллаж: Главред, фото: скриншот Twitter

На штат Флорида в США обрушился ураган Милтон. К счастью, шторм не вызвал катастрофического подъема морской воды - штату удалось избежать "худшего сценария". Погибли по меньшей мере 10 человек, миллионы - остались без электричества.

Как пишет Reuters, хотя последствия урагана Милтон оказались не такими масштабными, как все опасались, губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что убытки все же значительны и вызывают беспокойство.

Сколько жертв от урагана Милтон

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на брифинге в Белом доме заявил, что сейчас есть информация о 10 погибших из-за торнадо.

видео дня

По данным PowerOutage.us, более 3,2 млн домов и предприятий во Флориде остались без электричества.

"Милтон" также уничтожил крышу стадиона Tropicana Field, бейсбольной команды Tampa Bay Rays в Сент-Питерсберге. Пока сообщений о пострадавших не поступало. Стадион был плацдармом для спасателей, на поле установлены тысячи коек.

Так выглядит стадион Tropicana Field после урагана / скриншот

Стадион Tropicana Field / скриншот

Тем временем старший метеоролог Weather Channel Сту Остро поделился в Twitter жутким фото урагана Милтон перед тем, как он обрушился на Флориду. Судя по кадрам, ураган принял форму черепа. Нечто подобное произошло и в 2016 году, когда ураган Мэтью принял похожую форму.

Смотрите видео - Ураган Милтон трансформировался в зловещую форму в виде черепа:

Ураган Милтон обрушился на побережье недалеко от Сарасоты в среду вечером как шторм категории 3. В результате он породил около 150 торнадо и обрушил на штат до 50 сантиметров осадков, при этом скорость порывов ветра достигала более 160 км/час.

В четверг шторм переместился обратно в море, однако исследователи предупреждают, что опасность еще не миновала. В действительности ураган Милтон все еще может затопить часть местного побережья.

Как пишет NBC News, около 11 млн человек на данный момент оказались под угрозой внезапных наводнений. Милтон обвалил на Флориду такое количество осадков, что его квалифицировали как дождливое событие, которое происходит раз в 1000 лет.

Куда пойдет ураган Милтон после Флориды

Согласно карте, опубликованной на сайте Национального центра по отслеживанию ураганов (NHC), в настоящее время эпицентр Милтона находится у восточного побережья Флориды, передает Голос Америки.

Ураган продолжит движение на восток, в сторону Бермудского архипелага.

NHC прогнозирует, что в ночь на пятницу его статус понизится до уровня тропического шторма, а уже к концу недели Милтон станет тропической депрессией.

Ураган Милтон / Фото: NHC

Ураган Милтон - последние новости

В Соединенных Штатах Америки бушует ураган "Мильтон". 10 октября он достиг побережья штата Флорида. В результате урагана есть погибшие. Во Флориде было обесточено более 2 миллионов домов и предприятий. Больше всего отключений электроэнергии зафиксировано в округе Харди, а также в соседних округах Сарасота и Манати.

Из-за урагана президент США Джо Байден отменил визит на заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октяюря. Также стало известно, что после Байдена свой визит на заседание в формате "Рамштайн" отменил также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

После этого стало известно, что встреча группы в формате "Рамштайн" срочно переносится. Стало известно, что встречу "Рамштайна" отложили - ключевым фактором стало изменение планов президента США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред