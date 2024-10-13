Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

Врагу, скорее всего, удалось прорваться к автодороге, проходящей по восточному побережью реки Оскол.

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Враг более двух месяцев прорывался к важной автодороге / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с DeepState

Ситуация на Харьковщине, по состоянию на 13 октября остается сложной. В Генштабе сообщили, что штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Колесниковка и Кругляковка, что на Купянском направлении, удалось отбить.

Однако карта DeepState свидетельствует, что армия страны-агрессора России таки смогла дойти до автодороги между этими двумя селами. Этот участок дороги соединяет город Купянск и поселок Боровая.

Согласно обновленным данным на карте, врагу, вероятно, удалось прорваться вдоль реки Оскол, что выглядит как "клин" в обороне ВСУ.

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Сейчас официальные источники со стороны Вооруженных Сил Украины не комментируют данную информацию. Однако, если она подтвердится, по подсчетам аналитиков, на прорыв к трассе Купянск-Боровая у противника ушло более 2 месяцев времени.

Прорыв врага на Купянском направлении / скриншот с DeepState

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Купянск / Инфографика: Главред

Обострение ситуации на Харьковщине - что известно

Накануне в ВСУ предупреждали, что российским оккупантам удалось достичь продвижения на некоторых участках фронта на Купянском направлении. Вражеские ДРГ уже неоднократно выходили к реке Оскол.

Ранее российская оккупационная армия продвинулась в Волчанске на Харьковщине и, вероятно, отбила Агрегатный завод. Кроме того, оккупанты захватили Верхнекаменское в Донецкой области.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении, в частности возле населенного пункта Липцы и в Волчанске.

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