Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

На Приднепровском направлении в течение последних дней возросла интенсивность штурмовых атак.

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Враг пытается обезлюдеть Херсонщину и часть Николаевщины / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скриншот

На Юге враг активизировал свои усилия в попытках завладеть островами, которые расположены по Днепру. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, оккупационные войска страны-агрессора России пытаются давить на правый берег Днепра и наносят террористические удары по гражданскому населению.

При этом попытки противника получить преимущество в бою против украинских сил заканчиваются жестким отпором и потерями в рядах армии РФ. Братчук также рассказал об изменении ситуации на Кинбурнской косе.

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Оккупационная группировка там обустроила свои позиции и периодически осуществляет оттуда обстрелы. Таким образом враг хочет обезлюдеть эту местность, а также южную часть Николаевской области, Днепровско-Бугский лиман и Херсонщину.

"На Приднепровском направлении интенсивность штурмовых атак возросла. Есть информация о том, что Кинбурнская коса "задвигалась", потому что враг там находится, несмотря на потери, которые несет после ударов или рейдов, в частности ГУР МО Украины, или артиллерийских ударов", - рассказал он.

Оккупанты таким образом пытаются контролировать ту локацию, где Днепр впадает в Черное море. Вряд ли это является подготовкой к наступательным действиям, считает Братчук и отмечает, что ситуация выяснится в ближайшее время.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Бои на Юге - как изменилась ситуация

Напомним, что еще с весны 2024 года на южном фронте началась обостряться ситуация. В частности в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, а также на Ореховском направлении, однако ВСУ продолжают там уничтожать оккупантов и держать оборону.

Российские оккупанты, в частности, ранее атаковали остров Нестрига в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для размещения военных позиций. В штурмах оккупанты понесли значительные потери.

Накануне на Юге Украины враг понес довольно тяжелые потери - ВСУ уничтожили около сотни человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

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