"Тонут в Днепре или под огнем ВСУ": РФ скрывает потери войск на юге - АТЕШ

Российская группировка войск "Днепр" скрывает реальные по тери среди военных в ходе боев за Днепровские острова. Об этом сообщают партизаны движения "АТЕШ".
Агент "АТЕШ" в 18ОА сообщает, что группировка войск "Днепр" начала направлять на Днепровские острова неподготовленных новобранцев и срочников.
"Эти солдаты, не имея ни навыков, ни необходимой подготовки, становятся легкой мишенью. Многие умирают еще на подходах, они тонут в Днепре или под огнем ВСУ", - говорится в сообщении.видео дня
Партизаны отмечают, что российское командование скрывает настоящие потери, посылая новые группы солдат на почти неизбежную гибель. Тела павших не вывозят, а информация о потерях тщательно скрывается, что является попыткой сохранить иллюзию контроля на этой территории.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении возросла, вероятно из-за прибытия дополнительных подразделений российских войск. Однако на данный момент у противника отсутствуют ресурсы для проведения масштабных наступательных операций, отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.
Российские силы готовятся к штурмам вблизи села Приютное Запорожской области, о чем сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Кроме того, в последнее время оккупанты регулярно применяют управляемые авиабомбы по Запорожью. Это связано с тем, что РФ модернизировала их конструкцию, увеличив дальность полета, из-за чего такие бомбы стали для них одним из самых эффективных видов оружия, объясняет эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.
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