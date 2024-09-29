УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

Мария Николишин
29 сентября 2024, 14:26
26
Несколько дней назад российские военные уже получили 25 багги.
Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут
Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Армия страны-агрессора России готовится к штурмам в районе села Приютное Запорожской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, несколько дней назад российские военные получили 25 багги - легких авто, которые обычно используются во время штурмов малыми группами пехоты.

"Враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий. Подготовка к штурмовым действиям ведется на Запорожском направлении, в частности, по данным нашей разведки, в районе Приютного. Враг сосредотачивает личный состав, который планирует привлечь к штурмовым действиям", - рассказал Волошин.

видео дня

Представитель Сил обороны также добавил, что россияне будут пытаться получить под свой контроль определенные плацдармы, чтобы с них потом развивать наступательные действия.

Поставки оккупантам осуществляются с временно оккупированного Крыма, а также частично по железной дороге. Речь идет о пополнении личного состава, вооружении, боекомплектах, горюче-смазочных материалах.

Что известно об ОК "Юг"?

Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, подполковник Янек Кессельманн говорил, что удары Сил обороны Украины, направленные на уничтожение складов боеприпасов российской армии, могут начать влиять на боевые действия на фронте уже в октябре.

Кроме того, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов значил, что оккупанты ежедневно запускают управляемые авиационные бомбы по Запорожью. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, поэтому дальность полета КАБов увеличилась и они стали для россиян эффективным оружием.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:26 Украина
Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террор

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террор

13:29 Украина
Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известная украинская певица выходит замуж 10216

Известная украинская певица выходит замуж

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой 9802

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 8737

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание 8070

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Последние новости

14:26

Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

14:09

"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

14:04

Россияне могут пойти в сторону двух крупных областных центров - прогноз Романенко

13:46

"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

13:29

Почти 900 авиабомб за неделю: Зеленский ответил на российский террорВидео

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
12:55

Депутат о разрешении США на удары вглубь РФ: решение уже было, но что-то случилось

12:50

Сырский собрал "секретное" совещание и назвал ключевые задачи ВСУ: что известно

12:50

"Он - художник": легендарный Френсис Коппола высказался о Владимире Зеленском

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

Реклама
11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

Реклама
08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

06:29

На самом деле нам не нужна никакая сделка с РФмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

04:52

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

04:03

Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условиеВидео

03:04

Гороскоп на октябрь 2024 для Раков: трансформация в жизни и хорошие новости

02:37

Пропаганда РФ в панике: оккупанты перебрасывают новые силы на Курщину, но дедлайны "горят"

02:03

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

01:00

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

28 сентября, суббота
23:54

Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

23:13

"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУВидео

22:31

Скандал на Львовщине: главу учебного центра обвинили в насилии над детьми

22:09

"Ядерный кнут - огромная угроза": эксперт сказал, способна ли РФ применить "ядерку"Видео

21:34

Солистка группы KAZKA оказалась под капельницами

21:23

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

20:26

На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИВидео

20:24

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

19:36

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Реклама
19:30

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябреВидео

19:24

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

19:07

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинке
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять