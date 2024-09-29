Войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области: куда они пойдут

Несколько дней назад российские военные уже получили 25 багги.

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Наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Армия страны-агрессора России готовится к штурмам в районе села Приютное Запорожской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, несколько дней назад российские военные получили 25 багги - легких авто, которые обычно используются во время штурмов малыми группами пехоты.

"Враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий. Подготовка к штурмовым действиям ведется на Запорожском направлении, в частности, по данным нашей разведки, в районе Приютного. Враг сосредотачивает личный состав, который планирует привлечь к штурмовым действиям", - рассказал Волошин. видео дня

Представитель Сил обороны также добавил, что россияне будут пытаться получить под свой контроль определенные плацдармы, чтобы с них потом развивать наступательные действия.

Поставки оккупантам осуществляются с временно оккупированного Крыма, а также частично по железной дороге. Речь идет о пополнении личного состава, вооружении, боекомплектах, горюче-смазочных материалах.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский посетил наиболее "горячие" направления восточного фронта.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии, подполковник Янек Кессельманн говорил, что удары Сил обороны Украины, направленные на уничтожение складов боеприпасов российской армии, могут начать влиять на боевые действия на фронте уже в октябре.

Кроме того, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов значил, что оккупанты ежедневно запускают управляемые авиационные бомбы по Запорожью. Это связано с тем, что россияне модернизировали конструкцию авиационных бомб, поэтому дальность полета КАБов увеличилась и они стали для россиян эффективным оружием.

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