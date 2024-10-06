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На заброшенной могиле Чапкиса появился памятник с ошибками - подробности

Анна Подгорная
6 октября 2024, 15:55
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Григорий Николаевич получил свой последний подарок от семьи. Увы, не обошлось без неприятностей.
Григорий Чапкис с сыном
Григорий Чапкис на Байковом кладбище - как выглядит могила Григория Чапкиса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gregchapkis

Легендарного танцора и хореографа Григория Чапкиса не стало в июне 2021 года. Мэтр был похоронен на Байковом кладбище, и долгое время место его упокоения выглядело, как одинокий холмик земли с засушенными цветами. Поэтому поводу детей Чапкиса, Грега и Лилию, нередко критиковали в Сети.

Недавно Грег, который пошел по стопам отца и также является танцором и хореографом, в своем блоге в Instagram сообщил, что у Григория Николаевича наконец появился достойный памятник. Годы промедления он объяснил тем, что в нынешних реалиях сложно из-за границы (Грег уже много лет живет в США, а Лилия в Италии - прим. редактора) контролировать процесс установки. Преданных помощников в этом деле ему, увы, найти не удалось.

"Извини, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", - написал Грег.

Позже на странице history_of_tombst в TikTok появилось видеообзор на памятник Григория Чапкиса. Это - монументальное сооружения из красного гранита с мраморной паркетной сценой, портретом Григория Николаевича и подписью: "Танец - это жизнь, живите танцуя".

В комментариях к видео многие отметили, что создатели памятника допустили несколько ошибок: дата рождения вместо 24 февраля указана 24 апреля, а дата смерти - вместо 13 июня 13 июля.

памятник Григорию Чапкису
Григорий Чапкис на Байковом кладбище - как выглядит могила Григория Чапкиса / instagram.com/gregchapkis

Смотрите видео, как выглядит памятник Григорию Чапкису:

Кто такой Григорий Чапкис?

Григорий Чапкис - украинский хореограф, Народный артист Украины (08.02.2010). Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение". Был членом жюри шоу "Танцы со звездами", председателем жюри фестиваля "Мистерия танца". Профессор кафедры современной хореографии факультета хореографического искусства Киевского национального университета культуры и искусств, сообщает Википедия.

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