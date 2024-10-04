"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

Блогер рассказал, что Олег Винник в сложной ситуации.

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Олег Винник стал банкротом / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в Германию, остался без денег, поэтому не может восстановить свою карьеру.

Как рассказал блогер-обозреватель Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, беглец задолжал крупные суммы и теперь у него нечем их отдавать.

"Сейчас его представители активно прозванивают топовых пиарщиков, предлагая сотрудничество и большие средства. Наш источник смог узнать, что сегодня Олег Винник тотально банкрот. У него нет денег, он в долгах. Именно поэтому Олег все, что может предложить, это остатки своих сбережений и просто долги, в которые он тотально влез. Поэтому, как бы он ни старался, карьеру он не сможет свою возродить, что бы он ни делал, потому что у него элементарно нет денег", - заявил Беспалов.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о Виннике:

Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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