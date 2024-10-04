"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в Германию, остался без денег, поэтому не может восстановить свою карьеру.
Как рассказал блогер-обозреватель Богдан Беспалов на своем YouTube-канале, беглец задолжал крупные суммы и теперь у него нечем их отдавать.
"Сейчас его представители активно прозванивают топовых пиарщиков, предлагая сотрудничество и большие средства. Наш источник смог узнать, что сегодня Олег Винник тотально банкрот. У него нет денег, он в долгах. Именно поэтому Олег все, что может предложить, это остатки своих сбережений и просто долги, в которые он тотально влез. Поэтому, как бы он ни старался, карьеру он не сможет свою возродить, что бы он ни делал, потому что у него элементарно нет денег", - заявил Беспалов.
Смотрите видео, где Богдан Беспалов рассказал о Виннике:
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости по теме
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
Вас может заинтересовать:
- Алла Пугачева и Максим Галкин срочно покинули Израиль - где они сейчас
- "Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену
- "Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред