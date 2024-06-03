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РФ теряет роты, оккупанты "отдыхают": Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги

Руслана Заклинская
3 июня 2024, 13:23
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Россия некоторое время накапливала ресурс, но не в таком объеме, который позволяет форсировать Днепр, и использовала на прошлой неделе, рассказал Дмитрий Плетенчук.
РФ теряет роты, оккупанты 'отдыхают': Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги
Россия пытается сместить плацдарм на Нестригу / Колаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупанты за прошедшие сутки в очередной раз атаковали остров Нестрига в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для размещения военных позиций. В штурмах оккупанты несут значительные потери. Об этом рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Опять они вспомнили о Нестриге. Штурм был безуспешный - потерь позиций не было, но, тем не менее, конечно, держать там оборону достаточно сложно. Потому что фактически населенного пункта нет, так же как и соответствующей застройки нет. Однако украинские морпехи делают невозможное и продолжают там удерживать плацдарм, несмотря на многочисленные атаки со стороны врага", - сказал Плетенчук.

По его словам, хотя ситуация остается напряженной, но на фоне прошлой недели есть определенное ослабление. За последние двое суток количество штурмов уменьшилось.

видео дня

"Если тогда было полтора-два десятка в сутки, то вчера - общее количество - 12, из них половина - Ореховское направление, половина - Днепровское направление, то есть Херсонщина", - добавил он.

Плетенчук отметил, что возле Крынок Херсонской области одно из подразделений оккупантов переместили на Харьковщину. Он отметил, что перемещение войск незначительно влияют на театр боевых действий в регионе. Враг накапливал ресурсы, но не в объеме, который позволяет проводить наступательные операции. В то же время, по его словам, на прошлой неделе противник понес значительные потери.

"Было много штурмов. Сейчас мы видим тенденцию для того, что они немножко выдохлись, но это не значит, что завтра они снова не бросят куда-то какую-то роту", - отметил Плетенчук.

Спикер рассказал, что вчера Россия потеряла почти роту - 108 солдат, половина из которых - убиты. Ситуация для оккупантов на левобережье Днепра также остается сложной. ВСУ имеют преимущество в применении FPV-дронов, что приводит к значительным потерям врага.

"Поэтому, соответственно, выполняют они (россияне - ред.) все эти приказы и при этом несут потери... Морпехи удерживают плацдарм, который дает оперативно-тактические преимущества. Враг соответственно, пытается сместить свой плацдарм к правому берегу, в частности, на Нестригу, которая является частью правобережья", - пояснил Плетенчук.

Он добавил, что военные зафиксировали, как оккупанты погибают во время попыток попасть на Нестригу, но эти "жесткие" видеоматериалы не могут быть обнародованы из-за соответствующей цензуры. На них видно, как россияне "отдыхают" после неудачных штурмов.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация на Херсонщине - штурмы острова Нестрига

Напомним, ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области. Остров является частью Национального природного парка "Нижнеднепровский" и расположен на реке Днепр, между селами Велетенское и Старая Збурьевка.

Впоследствии главком ВСУ сообщил, что на Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига.

Также Плетенчук рассказал, что обострение на линии боевого соприкосновения связано с подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для очередной эскалации, что традиционно связано с подготовкой к важным геополитическим событиям", - пояснил представитель ВСУ.

Как сообщал Главред, подразделения ВСУ смогли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области, сообщил военный аналитик Александр Коваленко. Он отметил, что оккупантам не удается выбить оттуда украинских бойцов.

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