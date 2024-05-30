Россияне начали штрум на остров Нестрига: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на фронте

Российские оккупанты некоторое время аккумулировали свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию.

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Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России снова начала штурмовать остров Нестрига, что в Херсонской области.

"Есть 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 - на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего - в районе Старомайорского. На Левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 - на Крынки", - заявил Плетенчук в эфире телемарафона.

Спикер также добавил, что обострение на линии боевого соприкосновения связано подготовкой к Саммиту мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

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"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это в первую очередь с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. Это для россиян традиционный способ влиять в геополитике", - добавил представитель ВСУ.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация на Херсонщине: что известно

Напомним, что враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига. Оккупанты пытаются усиливать давление в районе Старомайорского. Там оккупанты трижды попытались штурмовать позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка.

ВСУ расширили плацдарм под Крынками. Известно, что на сегодня Крынки представляют собой бывший населенный пункт на 12 км с двумя улицами, на которых не осталось ни одного жилого дома.

Младший сержант ВСУ Станислав Бунятов заявил, что ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине. Военный сообщил, что украинские защитники хоть и вышли из Крынок, но продвинулись в другом месте и закрепились на более укрепленных позициях на левом берегу Херсонщины.

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