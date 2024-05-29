Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

Российские оккупанты увеличили количество штурмов на юге. Они пытаются идти в атаку "свежими" силами.

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На юге обостряется ситуация / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

На южном фронте началось обостряться ситуация. Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Прямой.

Обострение наблюдается в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, а также на Ореховском направлении.

"Вчера можно было наблюдать обострение очередное. Увеличено количество штурмов. Это было и Старомайорское, и Роботино, и Крынки. В районе Крынки было 11 попыток штурмов. Они были безуспешные, несмотря на то, что Сальдо (гауляйтер оккупированной части Херсонщины - ред.) уже все отвоевал, но работа у него такая - ртом отвоевывать левый берег...", - сказал Плетенчук. видео дня

На юге сохраняется сложная ситуация. Россияне начали атаковать "свежими" силами.

"В зоне ответственности потери врага составили 143 человека, из них 51 - безвозвратные. Видите, они вернулись к обычной пропорции - один к трем, то есть треть - погибшие", - отметил спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты совершили четыре атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Хотя враг и не достиг значительных успехов, но, вероятно, проверял реакцию Украины после боев в Харьковской области.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов.

Согласно информации ВСУ, Силы обороны контролируют большую часть Волчанска. В то же время россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации.

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