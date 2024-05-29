УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2024, 22:03
170
Российские оккупанты увеличили количество штурмов на юге. Они пытаются идти в атаку "свежими" силами.
Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге
На юге обостряется ситуация / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

На южном фронте началось обостряться ситуация. Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Прямой.

Обострение наблюдается в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, а также на Ореховском направлении.

"Вчера можно было наблюдать обострение очередное. Увеличено количество штурмов. Это было и Старомайорское, и Роботино, и Крынки. В районе Крынки было 11 попыток штурмов. Они были безуспешные, несмотря на то, что Сальдо (гауляйтер оккупированной части Херсонщины - ред.) уже все отвоевал, но работа у него такая - ртом отвоевывать левый берег...", - сказал Плетенчук.

видео дня

На юге сохраняется сложная ситуация. Россияне начали атаковать "свежими" силами.

"В зоне ответственности потери врага составили 143 человека, из них 51 - безвозвратные. Видите, они вернулись к обычной пропорции - один к трем, то есть треть - погибшие", - отметил спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты совершили четыре атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области. Хотя враг и не достиг значительных успехов, но, вероятно, проверял реакцию Украины после боев в Харьковской области.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины провели успешную контратаку на севере Харьковской области и захватили позиции врага в направлении Липцов.

Согласно информации ВСУ, Силы обороны контролируют большую часть Волчанска. В то же время россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России
Реклама

Главное за день

В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

23:30 Синоптик
Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

22:49 Украина
Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

22:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ 19935

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина 10648

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

Кремль принял решение уничтожить кадыровцев : эксперт назвал цели РФ на Сумщине 3846

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду 3366

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

Последние новости

23:30

В Украину ворвалась новая магнитная буря: будет ли угроза здоровью

23:09

Умер популярный советский актер

22:50

Впервые за долгое время: Джанабаева показалась с Меладзе на фоне слухов о разводе

22:49

Россия поздно вечером выпустила ракеты: на Юге - взрывы

22:45

"Хотелось умереть": новая пассия Налчаджиоглу рассорилась в ним в пух и прах

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвУкраине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв
22:40

Король "раздавлен и уничтожен": королеву уличили в изменах

22:33

Шантажирует Запад из-за Украины: Снегирев раскрыл причину провокаций РФ в БалтикеВидео

22:03

Ситуация обостряется: в ВСУ рассказали о сложных боях на юге

21:56

В РФ "нанесли удар" по Максиму Галкину - что случилось

Реклама
21:36

Вот как нужно готовить панский драник - разметут за семь секундВидео

21:35

Популярный украинский певец в Испании спас соотечественника: "Крови было много"

21:34

Названы города и села, которые оказались под угрозой оккупации РоссииВидео

21:28

Только гений найдет льва за 8 секунд: трудно будет заметить хищника в непростой загадке

21:10

Украина готовится к новой активности россиян - Зеленский

21:06

Россия бросила в бой резервы: Синегубов раскрыл ситуацию на Харьковщине

20:05

НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

19:40

Россия создала одно препятствие для F-16

19:36

Не снежная королева: Виктория Бекхэм раскрыла секрет уверенности в себе

19:35

На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

19:35

Как можно быстро отмыть микроволновку внутри: способ на заметку хозяйкамВидео

Реклама
19:13

В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дымаВидео

19:10

Какая огромная опасность России для Украинымнение

19:03

"Сначала туда, туда, потом обратно, обратно": рецензия на фильм "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

18:52

Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

18:24

РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на ХарьковщинеВидео

18:19

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

18:17

Сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится - аналитикВидео

18:09

Шольца дожали: Германия "дала добро" на удары ВСУ по России - Politico

17:53

Как убрать черную плесень из душевой кабинки: способ, о котором многие не знаютВидео

17:21

Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

17:16

Ждать ли в июне серьезного подорожания бензина в июне: прогноз эксперта

17:15

Что нельзя делать 30 мая: 4 самых важных запрета дня

17:09

Цены на секонд-хенд могут подскочить: правительство планирует ввести новые налоги

16:51

Чем подвязать малину, чтобы сохранить растение в хорошей форме: главные секретыВидео

16:46

Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

16:39

Как быстро сварить фасоль без замачивания: простой совет для хозяекВидео

16:26

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответВидео

16:21

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

16:21

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как навсегда изгнать грызунов на дачеВидео

16:21

Породы собак, которые не линяют: как правильно и на года подобрать питомца

Реклама
16:14

Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

16:06

Российского актера признали террористом и экстремистом

15:57

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

15:49

Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

15:14

Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

15:02

СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

15:01

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способВидео

14:24

Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

14:22

Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

14:16

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять