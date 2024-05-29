Украина готовится к новой активности россиян - Зеленский

Особое внимание приковано к Покровскому, Кураховскому и Купянскому направлениям.

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Россияне готовятся к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины

Украина готовится к новой активности российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент обвинил Запад в том, что он дал России слишком много времени.

"Готовимся и к дальнейшей активности врага - четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно. И так же готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией. И это - одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени", - говорит Зеленский. видео дня

Он заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба и министра обороны о ситуации на фронте.

Особое внимание уделяется Покровскому и Кураховскому направлениям в Донецкой области и Купянскому на Харьковщине.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины контролируют большую часть Волчанска, однако россияне безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что враг наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая застройку и гражданскую инфраструктуру.

Также генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что враг просчитался в тактических наступательных операциях на Харьковщине, поэтому ситуация на этом направлении стабилизирована. Оккупанты планировали захватить Волчанск и Липцы, двигаясь на 30-40 км вперед, но ВСУ остановили их на заблаговременно подготовленных рубежах.

Кроме этого, оккупанты ведут наступление на Харьков, но 35-50 тысяч человек недостаточно для оперативного захвата города. Главная цель врага - приблизиться к Харькову на расстояние артиллерийского огня и спровоцировать эвакуацию гражданского населения для создания паники и хаоса, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирёв.

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