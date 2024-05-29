Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

Сейчас на поле боя враг использует различные комбинационные форматы, говорит Николай Маломуж.

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Враг просчитался в тактических наступательных операциях на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Враг просчитался в тактических наступательных операциях на Харьковщине, поэтому сейчас ситуация на этом направлении стабилизирована, заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годах) Николай Маломуж.

"Враг просчитался в плане тактических наступательных операций. Предполагалось, что они зайдут, захватят Волчанск, Липцы и будут двигаться дальше, на расстояние около 30 - 40 км, преодолевая наш второй и третий рубежи укрепления, которые хорошо подготовлены. Речь идет не о первых рубежах, о которых велась дискуссия. Их действительно нужно было строить под огнем врага. Поэтому ВСУ остановили врага именно на позициях, которые были заблаговременно подготовлены. Туда были направлены боевые части из некоторых секторов, привлекались командиры, военнослужащие, которые имеют опыт такой борьбы и новый командующий, который также очень эффективно работал на юге. Поэтому стабилизация произошла", - рассказал Маломуж, передает "Эспрессо".

Он также отметил, что сейчас на поле боя враг использует различные комбинационные форматы.

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"Противник применяет не только штурмы малыми группами. Это удары перед этим КАБами, например ракетными системы, а тогда снова штурм, после этого отход и снова удары, тогда уже заходит спецназ. То есть это комбинированные модели, которые ВСУ уже освоили. Кроме этих систем, сегодня применяются еще термобарические боеприпасы, которые взрываются. Они создают вакуумные удары по людям, которые находятся не только в окопах, а также в блиндажах и других местах. Но все это ВСУ уже освоили. Они знают методы врага и что россияне применяют на направлении", - подчеркнул Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска смогли успешно продвинуться на северо-восток от Липцов и на север от Харькова.

Известно и то, что российские оккупанты пытались продвигаться на Харьковщине, но им не удалось достичь желаемого успеха. Украинские военные сбили наступательную инициативу врага.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области российские захватчики понесли в восемь раз больше потерь среди личного состава, чем украинская армия.

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