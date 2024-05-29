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"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

Юрий Берендий
29 мая 2024, 14:16обновлено 29 мая, 15:01
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В ВСУ отметили, что российские оккупанты активно уничтожают жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Волчанска из тяжелого вооружения и авиабомбами.
'Билет в один конец для россиян': в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск
Оккупанты уничтожают Волчанск КАБами и термобарическими боеприпасами / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты обстреливают Волчанск Харьковской области управляемыми авиабомбами и термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Сонцепёк". О ситуации в городе рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, Силы обороны Украины контролируют большую часть Волчанска. В то же время российские оккупанты безуспешно пытаются штурмовать позиции украинских защитников под прикрытием авиации.

"Также по Волчанску враг наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул военный.

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Волошин добавил, что враг пытается прорвать оборону украинских войск активно используя технику, в частности: гольф-кары, багги, легкобронированную технику и мотоциклы.

"Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец": они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", - заявил Назар Волошин.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины восстановили контроль над позициями вблизи населенного пункта Липцы на севере Харьковщины. Российские оккупанты ведут безуспешные штурмовые действия на этом направлении фронта, как сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным британской разведки, россияне продолжают атаковать Волчанск в рамках наступления на север Харьковской области, которое началось 10 мая. Силы обороны Украины отражают атаки противника и не дают россиянам захватить город.

В то же время российские оккупанты проводят активные боевые действия с целью окружения Купянска на Харьковщине, но Силы обороны Украины успешно контратакуют и не дают врагу закрепиться. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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