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ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

Алексей Тесля
26 мая 2024, 15:56
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Российские войска пытаются атаковать, но успеха не имеют, рассказали в британской разведке.
ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали
/ Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Россияне продолжают атаковать город Волчанск в рамках наступления на север Харьковcкой области, которое началось 10 мая, рассказали в британской разведке.

Город по-прежнему украинские силы обороняют, отражая большую часть атак России, сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х.

"Поскольку село Бугроватка, расположенное к западу-юго-западу от Волчанска, вероятно, находится под их контролем, российские войска пытаются установить физический контроль над близлежащим переправой через реку Северский Донец, тем самым создавая угрозу флангу и тылу обороняющихся украинских сил в самом Волчанске", - отмечается в сообщении.

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В то же время на Лукьянском направлении российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генерального штаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, существенного прогресса не было.

"17 мая 2024 года президент Путин заявил, что российские войска создают буферную зону или зону безопасности в Харькове, но в настоящее время это не удалось. Северный Харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а территориальный контроль России фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены на предстоящей неделе, поскольку первоначальный импульс России был сдержан украинским сопротивлением", - отмечают аналитики.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании – исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сведения.

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