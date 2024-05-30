Ракетный удар 30 мая: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты и сколько ракет сбито

В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли по Украине ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что оккупанты применили:
- 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине;
- 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – РФ);
- 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска, РФ и мыса Чауда (Крым).
Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Ракетный удар по Украине в ночь на 30 мая 2024
В ночь на 30 мая российские оккупанты в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Враг осуществил комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101.
Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове.
В Харькове также гремели взрывы - враг выпустил по городу восемь ракет. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города. Пострадали четыре человека.
На месте прилета вспыхнул пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома - там много выбитых окон.
Также враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар.
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