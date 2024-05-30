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Ракетный удар 30 мая: в ВСУ сказали, куда целились оккупанты и сколько ракет сбито

Анна Ярославская
30 мая 2024, 08:30
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Воздушную атаку силы ПВО отбивали в девяти областях Украины.
Ракетный удар по Малой Даниловке, ПВО
РФ нанесла ракетный удар по Малой Даниловке / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 30 мая 2024 года российские оккупанты нанесли по Украине ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что оккупанты применили:

  • 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине;
  • 11 крылатых ракет Х-101/Х- 555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – РФ);
  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска, РФ и мыса Чауда (Крым).

Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

видео дня

В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Сбиты 7 крылатых ракет и 32 ударных дрона
Сбиты 7 крылатых ракет и 32 ударных дрона / t.me/ComAFUA

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине в ночь на 30 мая 2024

В ночь на 30 мая российские оккупанты в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Враг осуществил комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101.

Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове.

В Харькове также гремели взрывы - враг выпустил по городу восемь ракет. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города. Пострадали четыре человека.

На месте прилета вспыхнул пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома - там много выбитых окон.

Также враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар.

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