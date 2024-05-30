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РФ запустила 8 ракет по Харькову: под удар попал объект критической инфраструктуры

Анна Ярославская
30 мая 2024, 06:45
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На месте "прилета" вспыхнул пожар, перебит газопровод. Пострадали четыре человека.
Ракетный удар, спасатель
РФ нанесла ракетный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

В ночь на 30 мая в Харькове прогремели взрывы. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города. Пострадали четыре человека.

"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города", - сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

На месте прилета вспыхнул пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома - там много выбитых окон.

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На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

"В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших", - добавил Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов писал в Telegram, что два человека получили осколочные ранения, у одного - острая реакция на стресс.

Также, по словам Синегубова, враг нанес удары также по Малой Даниловке.

"Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. В целом, по городу и области армия России выпустила 8 ракет с территории Белгорода", - сообщил глава ОВА.

Россия нанесла массированный удар по Украине

В ночь на 30 мая российские оккупанты в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Враг осуществил комбинированный удар по Украине, выпустив по городам "Шахеды" и крылатые ракеты типа Х-101.

Все внимание враг сосредоточил на Староконстантинове. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в сторону области.

Староконстантинов - стратегические объекты

В Староконстантинове находится авиабаза, которую россияне постоянно атакуют. Во время одной такой атаки в мае 2023 года РФ поразила, по данным ОВА, 5 летательных средств ВСУ.

На фоне слухов о скорой передачи Украине F-16 российские войска еще больше сосредоточили внимание на аэродроме в Хмельницкой области.

Авиабаза фактически находится городской черте, в паре километров от центра на противоположном берегу реки Случ. И в составе седьмой бригады есть бомбардировщики Су-24 ставшие де-факто носителями дальнобойных западных ракет, рассказал "РБК-Украина" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Днем 29 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Погибли два человека, еще трое - получили ранения. А уже вечером взрывы прогремели в Одессе и Харькове.

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