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12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

Ангелина Подвысоцкая
14 октября 2024, 00:25
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На Покровском направлении с начала суток было 15 боев, два из которых продолжаются до сих пор.
ВСУ
РФ сконцентрировала основные силы возле Селидово / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты концентрируют основные свои силы вблизи города Селидово на Покровском направлении. Штурмы там не утихают. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Вблизи города произошло 12 боев.

Всего на Покровском направлении с начала суток враг совершил 15 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций. Это произошло в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

видео дня

Бойцы ВСУ отбили 13 штурмов, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Что известно о городе Селидово?

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.

Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Обострение ситуации на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, еще в конце сентября 2024 года депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что российские оккупационные войска готовятся к прорыву на Запорожском направлении, однако это им вряд ли удастся.

В начале октября сообщалось, что враг сосредотачивает уже на передовых позициях личный состав штурмовых групп. Войска РФ проводили рекогносцировку и разведку, чтобы выявить украинские оборонительные линии и огневые позиции на Запорожском направлении.

Накануне, по данным разведки стало известно, что противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным, враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы.

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