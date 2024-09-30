Под Запорожьем РФ усиливает подразделения: Кирильчук заявил об угрозе наступления россиян

На Запорожском направлении армия страны-агрессора России продолжает накапливать силы на Запорожском направлении.

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Что готовят оккупанты на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что российские оккупационные войска не смогут прорваться на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении характерно определенное усиление российских подразделений. Наши защитники отработали по их "Шторм-Z", например, которые фактически становятся частной армией РФ. Сейчас очевидно, что кто-то поддерживает эти отряды. По экипировке, встречаются кадры полностью в кевларовой защите. То, что враг усиливает свои штурмовые проходы, подтягивает подготовленное "профессиональное мясо", представляет определенную опасность", - отметил он для "Еспресо".

Комментируя заявление представителя ОУВ "Таврия" Волошина о том, что российские войска готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, Кирильчук заявил, что пока о наступлении речь не идет.

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"Как известно, на Запорожском направлении россияне продолжают накапливать силы. У них все происходит в плановом порядке, в частности, ротации, подтягивание резервов и тому подобное. Но ключевое - они готовятся именно к штурмовым действиям, а не к наступлению. Сейчас россияне активизировались на Роботинском выступе, а также на участке Каменского. Но для наступления их не хватит. ВСУ приведены в соответствующую готовность. Ситуация не такова, что враг на грани прорыва. Прорваться они ни в коем случае там не смогут. В целом ситуация контролируемая. Россияне продолжают штурмовать, но благодаря ВСУ успеха не имеют", - сказал он.

Наступление РФ - какая ситуация на фронте

Напомним, что войска РФ готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что враг не прекращает разведку, продолжает обстрелы и готовится к проведению штурмовых действий. Подготовка к штурмовым действиям РФ ведется на Запорожском направлении.

В ВСУ также сообщили, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

Пожар на Запорожской АЭС намеренно устроили оккупанты. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что градирни там не работали уже достаточно долгое время, все блоки в холодном состоянии, поэтому физически там было нечему гореть, ведь везде металлические конструкции и железобетонные.

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