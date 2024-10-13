"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДР

Президент Украины призывает увеличить военную поддержку Украины, чтобы сдержать давление врага.

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Зеленский прокомментировал отправку войск из КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на союзничество между Россией и Северной Кореей. Он акцентировал на том, что фронт в Украине нуждается в большей поддержке со стороны партнеров. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский акцентирует на том, что речь идет не только о передаче оружия, но и о фактической отправке военных из Северной Кореи.

"Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что всю следующую неделю Украина посвятит работе с партнерами, чтобы достичь настоящего мира.

"Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать. Слава всем, кто с нашим народом, кто с Украиной! Спасибо каждому и каждой, кто помогает! Слава Украине!" - сказал он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского 13 октября:

Зеленский прокомментировал отправку войск из КНДР / фото: скриншот

Отправка корейских военных на фронт - последние новости

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

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Как сообщалось ранее, Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.

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