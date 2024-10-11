Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

Даяна Швец
11 октября 2024, 01:00
740
Подготовить свое войско Ким Чен Ын может на какой-то войне, поэтому он и засматривается на российскую армию.
Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину
Эксперт объяснил значение отправки войск в Украину для КНДР / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Ни для кого не секрет, что КНДР активно участвует в войне против Украины - их офицеры уже находятся на оккупированных территориях и даже попадают под удары ВСУ. А половина боеприпасов, которые россияне применяют на фронте, поступила им из Северной Кореи.

Если сложится такая ситуация, что регулярные войска Северной Кореи перебросят в Украину, чтобы они воевали на стороне России, это будет выгодно не только диктатору Путину, но и Ким Чен Ыну, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко в комментарии 24 Каналу.

Эксперт обращает внимание, что пока северокорейские военные - это парадно-маршевая армия, которая не была обкатана в боевых действиях. А вот главный противник Ким Чен Ына - Южная Корея - оснащена гораздо более крутой армией и обладает оружием натовского образца.

видео дня

"Подготовить свое войско Ким Чен Ын может на какой-то войне, поэтому он и заглядывается на российскую армию. Первые эксперты из КНДР, которые появляются в ее рядах, это почва для того, чтобы, к сожалению, привлечь в большем количестве северокорейских военных",- отметил он.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

И совершенно не важно северокорейскому диктатору, что его военные могут стать "мясом для штурмов". Все что нужно лидеру КНДР, как считает Тимочко - подготовка не столько солдат, сколько командного состава, обученного воевать в реальных условиях войны. Главное, чтобы они умели проводить эффективные военные операции.

"Поэтому КНДР будет пытаться вливать свои войска в российскую армию, тем более, что исторически Северная Корея имела тесную военную связь с Советским Союзом, и большое количество специалистов оттуда проходила службу в советской армии, поэтому нужно к этому отнестись очень серьезно. Хотя северокорейские солдаты, как боевая единица, недостаточно опытные и подготовленные, но если тенденция по взаимодействию России и КНДР продолжится, это станет существенной угрозой", - отметил Иван Тимочко.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

КНДР в войне с Украиной - что известно

Летом Президент страны-агрессора России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор. О какой взаимопомощи договорились диктаторы также рассказал Главред.

Кроме этого, Ким Чен Ын прислал Путину военных. На оккупированных территориях Украины позади российских линий они оказывают содействие оккупантам в работе с установками для ракет KN-23.

Также Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине, там были боеприпасы из КНДР. Такие успешные поражения создают серьезные логистические проблемы для РФ.

Другие новости о КНДР:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости КНДР Ким Чен Ын война на Донбассе склады боеприпасов КНДР Путин новости война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

22:52Украина
Обострение на Купянском направлении: в Силах обороны назвали две цели оккупантов

Обострение на Купянском направлении: в Силах обороны назвали две цели оккупантов

22:25Украина
Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

21:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 10 секунд найти тигра

Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

Развернули в аэропорту: Алла Пугачева пыталась вывезти из РФ вещи стоимостью $20 млн

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Кому не придется платить штраф, даже если он не обновлял данные 10 лет: разъяснение ТЦК

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

Что не так на картинке: только гений найдет ошибку за 6 секунд

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье

Последние новости

03:10

Как прочистить канализацию дома: 4 простых, но эффективных способа

02:41

"Ярс" вышел на боевое дежурство: стоит ли Украине опасаться ядерного удара

02:03

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

01:30

"Искренне сожалею": Микки Рурк впервые признался, что употреблял стероиды

01:00

Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
10 октября, четверг
23:04

"Это очень удобно": Надя Дорофеева призналась, зачем ссорится с мужем

22:52

РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

22:32

Найти цыпленка на картинке: загадка на внимательность для самых сообразительных

22:25

Обострение на Купянском направлении: в Силах обороны назвали две цели оккупантов

Реклама
22:13

"С меня сняли последние штаны": муж путинистки Валерии полтора года живет на грани

22:13

"На самом деле наслаждаюсь": Тринчер прокомментировала роман с известным певцом

21:59

Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

21:48

"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

21:39

Макацария станет отцом во второй раз: трогательные фото

21:34

Путинист Стивен Сигал хочет воевать на стороне оккупанта ради президента РФ

21:26

Захватить Донбасс и нацелиться на три региона: названы планы Путина до зимы

21:23

Отправка войск на запад Украины: Британия может пойти на интересный шаг - The Times

21:16

Отбивные без мяса: никто и не отличит от традиционных - ужин за копейкиВидео

21:02

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

20:56

"Будем в полуокружении": в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта - полковникВидео

Реклама
20:55

Где хранить бананы, чтобы они не чернели: будут свежими 14 дней

20:39

Еще одна смерть в российском плену: не стало украинской журналистки - ГУР

20:16

Китай и "партнеры" РФ вынесли Путину вердикт по ядерке: Жданов раскрыл детали

20:10

Автомобильная шина и немного фантазии: как сделать стильную клумбу для цветов

20:06

Прекращение огня в обмен на гарантии для Украины: Зеленский сделал резкое заявление

19:45

Что будет, если есть мед каждый день: стала известна суточная норма меда для человекаВидео

19:40

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

19:26

Что будет с натуральным медом в холодильнике: можно ли отравиться им

19:19

Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич

19:17

Войска РФ перешли в наступление в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности

19:11

Начало операции Украины в Беларуси: Жданов дал свою оценку военному сценарию

19:10

Курская операция: как будем встречать Новый годмнение

18:45

"История сложнее": в Раде ответили, как Украина будет регулировать Tik-Tok

18:40

Будут сиять как новые: простой метод, который вернет блеск столовым приборам

18:18

Как повысить энергоэффективность дома: ТОП-4 самых экономных способа

18:06

Как отмыть духовку без химии и лишних хлопот: 5 проверенных годами средств

18:01

"НАТО готово и способно реагировать": Альянс объявил масштабные ядерные учения

17:53

Матвиенко впервые заговорила про роман с партнером по сцене: "Еще чего-то стою"

17:41

Военных в возрасте до 25 лет не будут демобилизовывать: в Раде назвали причину

17:27

Членство в НАТО в обмен на территории: генерал объяснил, возможен ли такой сценарий

Реклама
17:21

В жизнь ворвется "белая полоса": что нужно сделать 11 октября

17:07

Ким Чен Ын прислал Путину военных: где они в Украине и что делают – The Guardian

16:55

Запад имеет силы закончить войну в Украине уже сегодня: Подоляк назвал условия

16:49

Украина меняет стратегию ведения войны: Маломуж рассказал, что станет целью ВСУ

16:46

Почему нельзя говорить "дощова осінь": какую ошибку мы часто допускаемВидео

16:35

Разрешение на удары вглубь России западным оружием: в НАТО назвали условие для Украины

16:14

Загадка-лабиринт для самых внимательных: только единицы найдут ответ за 5 секунд

16:12

"Ушел так рано и это нечестно": Даниэль Салем сообщил про гибель брата на войне

16:09

Самые сложные пятна на одежде исчезнут сразу: женщина показала действенный метод

16:01

Ограничения Telegram: в Украине работают над регулированием соцсети - Юрчишин

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять