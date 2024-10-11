Станет существенной угрозой: Тимочко назвал цель отправки солдат КНДР в Украину

Подготовить свое войско Ким Чен Ын может на какой-то войне, поэтому он и засматривается на российскую армию.

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Эксперт объяснил значение отправки войск в Украину для КНДР / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Ни для кого не секрет, что КНДР активно участвует в войне против Украины - их офицеры уже находятся на оккупированных территориях и даже попадают под удары ВСУ. А половина боеприпасов, которые россияне применяют на фронте, поступила им из Северной Кореи.

Если сложится такая ситуация, что регулярные войска Северной Кореи перебросят в Украину, чтобы они воевали на стороне России, это будет выгодно не только диктатору Путину, но и Ким Чен Ыну, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко в комментарии 24 Каналу.

Эксперт обращает внимание, что пока северокорейские военные - это парадно-маршевая армия, которая не была обкатана в боевых действиях. А вот главный противник Ким Чен Ына - Южная Корея - оснащена гораздо более крутой армией и обладает оружием натовского образца.

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"Подготовить свое войско Ким Чен Ын может на какой-то войне, поэтому он и заглядывается на российскую армию. Первые эксперты из КНДР, которые появляются в ее рядах, это почва для того, чтобы, к сожалению, привлечь в большем количестве северокорейских военных",- отметил он.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

И совершенно не важно северокорейскому диктатору, что его военные могут стать "мясом для штурмов". Все что нужно лидеру КНДР, как считает Тимочко - подготовка не столько солдат, сколько командного состава, обученного воевать в реальных условиях войны. Главное, чтобы они умели проводить эффективные военные операции.

"Поэтому КНДР будет пытаться вливать свои войска в российскую армию, тем более, что исторически Северная Корея имела тесную военную связь с Советским Союзом, и большое количество специалистов оттуда проходила службу в советской армии, поэтому нужно к этому отнестись очень серьезно. Хотя северокорейские солдаты, как боевая единица, недостаточно опытные и подготовленные, но если тенденция по взаимодействию России и КНДР продолжится, это станет существенной угрозой", - отметил Иван Тимочко.

НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

КНДР в войне с Украиной - что известно

Летом Президент страны-агрессора России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор. О какой взаимопомощи договорились диктаторы также рассказал Главред.

Кроме этого, Ким Чен Ын прислал Путину военных. На оккупированных территориях Украины позади российских линий они оказывают содействие оккупантам в работе с установками для ракет KN-23.

Также Генштаб подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине, там были боеприпасы из КНДР. Такие успешные поражения создают серьезные логистические проблемы для РФ.

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