РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

Российские оккупанты в любой момент могут атаковать Украиной ракетами. Враг вывел в Черное море корабли-ракетоносители. Об этом сообщает мониторинговый канал monitor.
Как известно, в акваторию Черного моря были выведены два ракетоносителя. Они могут выпустить для ударов по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 00:45 14 октября не наблюдается активность тактической авиации или пуски ударных беспилотников.
Ракетный удар - Россия готовится к новому обстрелу
Напомним, 7 октября украинские силы ПВО отбили российскую воздушную атаку - было уничтожено 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал". Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили более 80 воздушных целей.
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что после ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области путинская армия снова может осуществить массированный обстрел.
13 октября OSINT-сообщество сообщило, что Россия готовит новый обстрел. Российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Все восемь "бортов" - на авиабазе "Оленья". Общее количество Ту составляет 14 единиц - на аэродромах "Оленья" (10 самолетов) и "Энгельс-2" (4 самолета).
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