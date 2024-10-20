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Сырский принял решение по операции в Курской области: детали от главкома

Анна Косик
20 октября 2024, 09:27
2023
Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Курщине, но в Украины есть план.
Сырский, Курская область
Дальнейшие действия ВСУ будут направлены на уничтожение вражеских сил / Коллаж: Главред, фото: Александр Сырский, скрин с DeepState

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи в Сумской и Курской областях. Об этом он сообщил в Facebook.

Во время визита генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, после чего рассказал о текущем результате Курской операции. По его словам, ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки армии страны-агрессора России перехватить инициативу.

"Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отметил Сырский.

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Главком отметил, что мастерство и профессионализм украинских военных не дают оккупантам достичь желаемой цели, даже с преимуществом в живой силе и технике.

"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд. Борьба за Украину продолжается", - добавил он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - последние новости

Недавно в Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады было уничтожено несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские войска таки вернули контроль над частью территории на главном выступлении Украины в Курской области РФ.

Напомним, аналитик DeepState заявлял, что на сегодня ситуацию на Курщине можно назвать сложной. Враг несколько ранее стянул туда от 40 до 50 тыс. военных и много техники и теперь отправил эти резервы в бой.

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