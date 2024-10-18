Сейчас все это готовится: ВСУ могут осуществить новые операции типа Курской - Маломуж

Правильная подготовка стратегии и операций, тайная подготовка, является основным залогом успеха.

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Маломуж анонсировал новые операции ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43 отдельная механизированная бригада

Важно заняться подготовкой стратегической операции, не только в Курске, а еще в других областях на территории России и нескольких на нашей территорий, что сейчас оккупирована. Часть этих операций будут отвлекающими, а часть - направлены на стратегическое освобождение территорий.

Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как подчеркнул эксперт, еще Залужный говорил о новой стратегии войны. Когда Сырский стал главнокомандующим, он прямо заявил, что готовится новая стратегия и нестандартные действия, которые будут неожиданными для врага.

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И, как напомнил Николай Маломуж, в общих чертах Главком это очертил.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Эта стратегия постоянно готовится и разрабатывается, но это делается закрыто. И Курская операция показала, что подобные операции должны готовиться исключительно тайно, а не так, как в 2023 году, когда о наших планах по операциям знали в Москве. Это абсурд, тогда провал неизбежен", - объясняет Маломуж.

Итак, как подчеркивает бывший глава Службы внешней разведки Украины, правильная подготовка стратегии и операций, тайная подготовка, является основным залогом успеха. И, как убежден Маломуж, сейчас все это готовится.

"Но никаких расшифровок вы от меня не услышите: где, когда, какими силами и средствами. Это секретная информация, которой враг не должен владеть. Для него наши следующие действия будут очень неожиданными. Россия также знает, что мы что-то готовим, но что именно - нет. Вот по Курской операции россияне были дезориентированы: они думали, что мы там просто готовимся к наступлению российских войск, строим линию обороны. А мы пошли другим путем - нанесли удар", - подытожил Маломуж.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Курская операция ВСУ - что известно

В свою очередь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также прокомментировал операцию в Курской области. Он заявил, что ситуация на фронте является результатом действий и условий, в которых находится Украина.

В то же время эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал потери ВСУ на Курщине. По его словам, теряем там лучших ребят: десантуру, оперативников СБУ, сотрудников Альфы.

А вот, по данным BILD, и у Украины, и у РФ в Курской области появились серьезные проблемы. Дело в том, что колесная техника, выполняющая большинство задач, теряет свою мобильность из-за болот.

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