Минздрав отменил 'инвалидность' 74 военнообязанным Хмельницкой МСЭК после скандала

Минздрав отменил выводы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности 74 военнообязанным, пишет Суспільне со ссылкой на Украинские новости.
Это стало результатом проверки решений комиссии в период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Кроме того, прошло аудит 37 891 дело по установлению инвалидности II и III групп мужчинам от 25 до 50 лет в период с 6 по 21 июня 2024 года.
"Обработано более 18 тысяч 779 медико-экспертных дел. В 3 тысячах 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения в 74 делах были пересмотрены и отменены", - говорится в ответе на запрос.
В 38 случаях II группа инвалидности отменена и установлена III группа инвалидности, а в 36 случаях группа инвалидности была снята.
Проводится проверка Хмельницкой МСЭК в рамках уголовного производства.
Скандал с МСЭК - что известно
Как писал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа, подозреваемой в незаконном обогащении.
Вместе с тем, руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник попытался оправдаться из-за оформленной инвалидности - мол, имеет проблемы со здоровьем. По его словам, в 2005 году он получил травму при исполнении служебных обязанностей, исследуя материалы уголовного производства. Инвалидность ему была присвоена в 2017 году, еще до назначения на нынешнюю должность.
Олейник не стал вдаваться в подробности относительно характера травмы, но отметил, что это не мешает выполнять его работу.
В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.
После скандала с Крупой и МСЭК общественность начала требовать от власти реформы комиссии. В частности, эксперт Юрий Богданов в блоге на Главреде согласился, что структура требует переписывания протоколов, срезания функционала и полномочий, разрыва коррупционного треугольника с соцслужбами и госорганами.
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