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"Безобразная история": МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму

Юрий Берендий
21 октября 2024, 14:42
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МАГАТЭ потратило тысячи долларов на финансирование ядерных исследований, в частности, на оккупированной территории Украины, говорится в расследовании.
'Безобразная история': МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму
МАГАТЭ выделяло средства на ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму - расследование / Коллаж Главред, фото: Twitter / Рафаэль Гросси, УНИАН

Кратко:

  • МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ на оккупированных территориях Украины
  • МАГАТЭ подчеркнуло, что продолжает признавать Крым частью Украины
  • Финансирование проектов на оккупированных территориях Украины является "уродливой историей"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) финансировало научные исследования российских ученых в Крыму после его временной оккупации в 2014 году, несмотря на официальное признание агентством Крыма как украинской территории. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Критики отмечают, что такое сотрудничество фактически означает легитимизацию российской агрессии против Украины.

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Журналисты получили доступ к внутренним документам МАГАТЭ, касающихся двух научных проектов. Первый из них касался изучения временных тенденций загрязнения в прибрежных районах Черного моря с помощью ядерных и аналитических методов.

Отмечается, что проект был запущен осенью 2016 года и включал исследования в различных российских прибрежных регионах, таких как Тамань, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Сочи и Севастополь.

Проект был реализован Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) из подмосковной Дубны, соглашение подписал директор института. Ведущей научной сотрудницей проекта стала Марина Фронтасьева, которая работает в Лаборатории нейтронной физики института. Соглашение предусматривало выполнение проекта до сентября 2019 года с возможностью его продления.

Хотя финансовые аспекты в тексте соглашения не указаны, в одном из пунктов отмечается, что спонсором проекта выступает МАГАТЭ.

Радио Свобода получило еще один документ, связанный с этим проектом - грантовую заявку, подготовленную ОИЯИ за несколько месяцев до подписания соглашения в 2016 году. В заявке указывались планы по взятию проб в Севастополе, а также упоминалась совместная работа ОИЯИ с Институтом биологии южных морей имени А.А. Ковалевского РАН, который был создан на базе Севастопольской биологической станции.

До аннексии Крыма Россией этот институт принадлежал к структуре Национальной академии наук Украины под тем же названием. Его страница все еще доступна на сайте украинской академии.

В заявке также приведен ориентировочный бюджет проекта на три года, который составляет 165 000 евро, из которых 120 000 евро должны были быть потрачены на оборудование. Институт просил у МАГАТЭ грант в размере 15 000 евро, а остальное планировал покрыть из собственных средств.

Еще один научный проект из России с участием МАГАТЭ был посвящен исследованию миграции птиц и распространению птичьего гриппа через изотопный анализ. Радио Свобода получило доступ к двум документам, связанным с этим проектом.

Согласно условиям контракта, МАГАТЭ должно было выплатить ФЦОЗТ всего 60 000 евро.

В ответ на запрос Радио Свобода, МАГАТЭ отметило, что продолжает признавать Крым частью Украины. Представитель агентства подчеркнул, что научные проекты, которые поддерживает МАГАТЭ, с участием ОИЯИ и Федерального центра охраны здоровья животных, имели исключительно технический характер и не свидетельствуют об изменении позиции относительно статуса Крыма.

В то же время журналисты Радио Свобода выяснили, что на этой неделе в Москве начался тренинг, организованный на средства МАГАТЭ. Некоторые участники прибыли из временно оккупированного Донецка после того, как их кандидатуры были утверждены секретариатом агентства. Во внутренних документах МАГАТЭ их страна проживания указана как Российская Федерация.

Эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная, бывший член правления Госинспекции ядерного регулирования Украины, назвала спонсорство исследовательских проектов на оккупированных территориях "уродливой историей".

"Это, безусловно, является нарушением, потому что МАГАТЭ официально считает Севастополь территорией Украины, как и Донецкую, Луганскую области, Запорожскую область и все оккупированные территории Украины", - сказала Радио Свобода Кошарная.

Что такое МАГАТЭ?

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Позиция МАГАТЭ по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, 65 голосами была принята резолюция "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине", соавторами которой стали 52 страны-члены агентства. Об этом сообщило Министерство энергетики, обнародовав текст резолюции. В документе указано, что украинские атомные электростанции, включая Запорожскую АЭС, должны работать под суверенным контролем Украины.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также отметили, что представители России пытались использовать визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС в своих интересах.

13 августа специалисты МАГАТЭ не смогли установить причины пожара на территории оккупированной Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных.

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