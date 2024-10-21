Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

Авиационный эксперт предупредил, что оккупанты оснастили борты ракетами Х-101 и Х-555.

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РФ готовится к новому удару по Украине/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Россия готова нанести мощный массированный ракетный удар по Украине. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

По его словам, враг не отказывается от своих циничных планов.

"У россиян может накопиться на сейчас какое-то количество вооружения для воздушной атаки. Оккупанты готовятся, они свою основную идею - оставить нас без света и тепла зимой - не оставили и будут продолжать этим заниматься", - сказал Криволап. видео дня

Авиационный эксперт отметил, что во время атаки Россия может использовать, кроме "шахедов", также крылатые ракеты Х-101 и Х-555, которые прошлой зимой стали основными средствами для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"По Х101: оккупанты снарядили точно 9 бортов, они стоят уже на "Оленьи". Судя по всему, они еще 5 бортов снарядили ракетами Х101 и Х555 - они стоят на базе аэродрома "Энгельс-2". То что касается "Калибров", которые могут быть привлечены для атаки из акватории Черного моря, таких сейчас нет. Подводную лодку, оснащаемую "Калибрами", россияне загнали в Новосибирск", - сообщил Криволап.

Также спикер предполагает, что враг может применить "Кинжалы" во время ракетной атаки. В то же время у россиян остается достаточно запасов ракет Х-59 и Х-69, которые они запускают с самолетов Су-35 и Су-57.

Константин Криволап призывает украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ракета "Кинджал" / Инфографика: Главред

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и интернет-ресурсах авиационную тематику.

Ракетный удар - последние новости

Напомним, утром понедельника, 21 октября, в Запорожье и Сумах прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городам баллистикой, авиабомбами и "Шахедами". Впоследствии начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне ударили по жилому кварталу Запорожья. По его словам, взрывной волной повреждения получили многие дома.

Также в ночь на 21 октября в Киеве воздушная тревога длилась более 5 часов. Российские оккупанты пытались атаковать город дронами, однако все беспилотники уничтожили Силы обороны. Обломки БпЛА упали в трех районах столицы, один человек получил ранения, однако погибших нет.

Под ракетной атакой был также Кривой Рог. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак писал, что вечером в воскресенье, 20 октября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Количество пострадавших возросло до четырех человек. В частности ранения получила 12-летняя девочка.

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