"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Об этом кандидат в президенты США заявил в интервью The Wall Street Journal.
"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — сказал Трамп.
По утверждению экс-президента, он заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".
Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет закончить войну в Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.
Заявления Трампа о войне в Украине и в адрес Зеленского
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции.
Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал изданию The Telegraph: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".
Трамп также выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. В частности, американский политик обвинил президента Украины в том, что он якобы "позволил начаться войне".
"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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