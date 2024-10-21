"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

Кандидат в президенты в США от Республиканской партии выступил с новым заявлением о войне в Украине.

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Трамп заявил, что якобы угрожал Путину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Об этом кандидат в президенты США заявил в интервью The Wall Street Journal.

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — сказал Трамп.

По утверждению экс-президента, он заявил Путину, что не хотел бы этого делать, так как у них хорошие отношения, но у него "не было бы выбора".

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Когда и при каких обстоятельствах мог состояться данный разговор, Трамп не уточнил.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с Путиным и сможет закончить войну в Украине еще до инаугурации в случае своей победы на ноябрьских выборах в США.

Заявления Трампа о войне в Украине и в адрес Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции.

Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал изданию The Telegraph: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".

Трамп также выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. В частности, американский политик обвинил президента Украины в том, что он якобы "позволил начаться войне".

"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

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