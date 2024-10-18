"Война проиграна": Трамп внезапно набросился на Зеленского с циничным заявлением

Кандидат в президенты США заявил, что президент Украины позволил этой войне начаться.

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Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает Politico.

Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы "позволил начаться войне".

"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

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Трамп также набросился на президента США Джо Байдена и заявил, что он "спровоцировал эту войну". В то же время он утверждает, что войны "никогда бы не произошло", если бы Трамп был президентом. Он добавил, что якобы у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Смотрите видео с циничным заявлением Дональда Трампа:

Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине / фото: скриншот

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и отметил свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, что имеет хорошие отношения с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

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