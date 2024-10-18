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"Война проиграна": Трамп внезапно набросился на Зеленского с циничным заявлением

Ангелина Подвысоцкая
18 октября 2024, 01:37обновлено 18 октября, 03:26
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Кандидат в президенты США заявил, что президент Украины позволил этой войне начаться.
Трамп, Зеленский
Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщает Politico.

Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы "позволил начаться войне".

"Он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

видео дня

Трамп также набросился на президента США Джо Байдена и заявил, что он "спровоцировал эту войну". В то же время он утверждает, что войны "никогда бы не произошло", если бы Трамп был президентом. Он добавил, что якобы у него хорошие отношения с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Смотрите видео с циничным заявлением Дональда Трампа:

Трамп
Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине / фото: скриншот

Заявления Дональда Трампа - последние новости

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и отметил свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, что имеет хорошие отношения с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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