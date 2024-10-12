Страны Европы опасаются 'любовного треугольника' с Трампом и Путиным - The Telegraph

Европейские правительства готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп снова станет президентом США и может наладить сотрудничество с Владимиром Путиным.

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Тесные отношения Трампа с Путиным вызвали новые опасения в Европе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, скриншот с YouTube

Страны Европы разрабатывают план на случай, если им придется вступить в "menage a trois" ("любовный треугольник") с Дональдом Трампом, в случае его победы на выборах, и лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The Telegraph.

"Очень неприятно думать, что Запад будет в паре с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется (на пост президента США - Главред), продажи попкорна в Москве и Пекине вырастут. Все, что им остается делать, - это сидеть без дела и наблюдать, как Запад разрывает себя на части из-за внутренних разногласий" - заявил изданию анонимный источник в дипломатических кругах Европы.

Кроме того, европейские лидеры задаются вопросом, удастся ли продолжить поставки оружия Украине, если Трамп решит остановить военную помощь со стороны США. The Telegraph также напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что может остановить войну в Украине, заключив соглашение между Киевом и Москвой.

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"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он (Трамп - Главред) может заставить Украину уступить территорию России в обмен на прекращение огня", - говорится в материале.

Европейские политики также обеспокоены тем, что Трамп может стать "каналом" для Путина, через который данные западной разведки попадут в Кремль. Угроза безопасности Европы растет, поскольку Трамп угрожал позволить России атаковать страны НАТО, которые не выполняют своих обязательств по расходам на оборону.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Дональд Трамп и война в Украине - новости по теме

Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась в 2017 году на саммите Большой двадцатки в Гамбурге, где обсуждали ключевые международные вопросы, в том числе и ситуацию в Украине. Трамп интересовался реакцией России на поставки американских вооружений Украине, в то время как Путин пытался навязать свою позицию, характеризуя Украину как "коррумпированную и сфабрикованную страну".

Также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время предвыборной кампании подчеркивают необходимость завершения войны в Украине победой. Оппонент Харрис, республиканец Дональд Трамп, утверждает, что имеет план для быстрого завершения войны, однако конкретики в его высказываниях нет.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который поддерживает Трампа, заявил, что не хочет финансировать войну в Украине. Он выразил надежду, что в случае избрания Трамп сможет позвонить Путину и положить конец войне. Джонсон считает, что мир устал от войны и стремится к ее решению.

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