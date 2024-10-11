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"Думаю, Трамп позвонит Путину": спикер Джонсон выдал антиукраинское заявление

Яна Ставская
11 октября 2024, 21:41
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Трампист ожидаемо "наехал" на соперницу его союзника на выборах Камалу Харрис.
'Думаю, Трамп позвонит Путину': спикер Джонсон выдал антиукраинское заявление
Джонсон призвал Трампа "развязать конфликт" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, посольство Украины в США

Спикер Палаты представителей США, республиканец и сторонник Трампа Майк Джонсон, по инициативе которого задерживалось голосование за финансовую и военную помощь Украине, заявил, что у него больше нет желания финансировать войну.

Также он выразил надежду, что Дональд Трамп в случае избрания президентом положит конец войне путем одного звонка Путину.

"У меня нет желания дальше финансировать Украину. И я надеюсь, что этого делать не придется. Если Трамп победит, я верю, что он действительно может положить конец этому конфликту. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему, что уже достаточно... И я думаю, что мир уже устал и хочет решения этого", - цитирует Джонсона издание Punchbowl News.

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При этом избрание Харрис якобы будет "отчаянным и опасным сценарием", поскольку она, по мнению Джонсона, не остановит войну.

Военная помощь США - главное

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно хвастался, что заставит Россию и Украину сесть за стол переговоров и закончить войну всего за 24 часа. Впрочем, ни Трамп, ни его ближайшие союзники не уточняли, в чем же заключается этот план.

При этом сам Трамп также давал понять, что согласится в таких переговорах на уступки России за счет оккупации украинских территорий.

В своей предвыборной кампании Трамп делал ставку на критику украинской власти, а самого Зеленского несколько раз называл "продавцом", который приезжает в Соединенные Штаты только ради очередного транша военной помощи.

Поскольку Трамп и Харрис в соцопросах догоняют друг друга, политическая ситуация в США остается трудно прогнозируемой. Украина намерена воспользоваться последними неделями для продвижения своего плана победы - то есть окончания войны на справедливых для Киева условиях.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против почти всех инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

Сейчас Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

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