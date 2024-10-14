Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу - Politico

Премьер Венгрии не только подрывает европейское единство, но и может лишить Украину важной поддержки.

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Орбан готов действовать в интересах Трампа, а не ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит большой политический жест для своего давнего друга, кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он предлагает вариант, который позволит Трампу, в случае его победы на выборах, избежать участия в многомиллиардном займе, который США, ЕС и страны G7 планируют предоставить Украине для поддержки в войне против России.

Как пишет Politico, Венгрия планирует блокировать изменения в правила, которые обеспечили бы долговременное участие США в этой финансовой инициативе. Это не только бы помогло Дональду Трампу, но и сыграло бы на руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Сейчас срок санкций ЕС против России продлевается каждые шесть месяцев, и Орбан выступает против предложения продлить этот срок до 36 месяцев. Это повышает риск, что одна из стран может снять санкции, разморозив активы, из-за чего другие государства будут вынуждены покрывать расходы из бюджетов своих налогоплательщиков.

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Хотя большинство лидеров ЕС поддерживают продление санкций, Орбан занимает противоположную позицию, что подрывает европейское единство. Блокирование этого соглашения означает, что США могут не брать на себя ответственность за заем в 50 миллиардов долларов, оставляя ее на плечах Европы.

Венгерский лидер считает, что такая тактика поможет получить симпатию Трампа, даже если это приведет к повышенным затратам для ЕС. Однако для Европы важно обеспечить финансирование для Украины, чтобы она могла подготовиться к тяжелой зиме.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Позиция Венгрии по поддержке Украины

Напомним, что Венгрия с начала полномасштабного вторжения не выражала поддержку Украине. С недавних пор она еще и выступает категорически против отправки военных советников Европейского Союза в Украину.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал новое странное заявление. Он начал убеждать мир в том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы не хотят прекращения войны.

Ранее также сообщалось, что Венгрия подтвердила блокирование кредита ЕС Украине в размере 50 млрд долларов, пока США не изберут нового президента 5 ноября.

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