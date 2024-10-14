РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны - WSJ

Армия РФ продолжает наступать, несмотря на тяжелые потери. Запад ищет стратегию прекращения войны, но поставки Украине оружия партнерами ограничены и медленные.

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РФ надеется на Трампа и готова нести едва ли не самые большие потери за время войны/ коллаж: Главред, скриншот: видео

Российский диктатор Владимир Путин надеется на победу в войне против Украины и для этого возлагает надежды на победу в выборах в США республиканца Дональда Трампа. А до тех пор страна-агрессор Россия "по-прежнему готова нести потери, которые не имеют никакого оперативного или стратегического смысла".

Об этом заявил в комментарии The Wall Street Journal американский полковник в отставке Джон Нагл, который сейчас является профессором боевых действий в Военном колледже армии США. Он напомнил об обещаниях Трампа "быстро завершить войну в Украине". По словам Джона Нагла, если Трамп получит новый президентский срок, то он будет стремиться к быстрому мирному соглашению между Украиной и РФ, хоть Путин и дал понять, что он хочет капитуляции Украины.

"Украина продолжает наносить России потери, которые были бы невыносимыми в любой стране, которая не является абсолютной автократией", - подчеркнул Нагл.

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Также в WSJ рассказали о трудностях, которые Украина сейчас испытывает на фронте, особенно перед приближением зимы. Отмечается, что российские оккупанты продолжают неустанно наступать, несмотря на тяжелые потери. В то же время западные лидеры ищут стратегию прекращения войны, хотя поставки оружия партнерами ограничены и медленные.

"Президент США Джо Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Украина победила, но не оказывают достаточной поддержки, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и солдаты", - написали в издании.

Также отмечается, что страна-агрессор Россия также сталкивается с трудностями. Российские оккупанты не достигли значительного прорыва, несмотря на огромные усилия.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Президентские выборы в США/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ могут оставить город на Донбассе - представительница оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, есть ли угроза дальнейшего прорыва обороны. Ситуация в Торецке - тяжелая, бои с оккупантами продолжаются за каждую улицу и подъезд, рассказали в группировке "Луганск".

Также ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной встать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в BILD отмечали, что Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне. В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.

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