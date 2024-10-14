Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

В Украине в ближайшее время будут лить сильные дожди - осадки затронут большинство областей.

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Погода в Украине - три дня будут заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине будет становиться все холоднее. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда на этой неделе будут самые холодные дни.

По ее словам, в ближайшие четверг, пятницу и субботу - 17, 18 и 19 октября - возможны заморозки. Они будут в ночные часы.

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"17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки", - отметила синоптик.

Погода в Украине 15 октября

Во вторник, 15 октября, в нашем государстве будет много дождей. Наибольшая вероятность осадков - в западных, северных и восточных областях.

В южной части государства и в большинстве центральных областей во вторник обойдется скорее облачностью или даже прояснениями, то есть, серьезные осадки вряд ли будут, отметила Диденко.

Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в южной части, там будет +13...+18 градусов. Самая низкая температура будет в северной и в западной части, +8...+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10...+14 градусов.

Погода в Украине 15 октября/ windy.com

Погода в Киеве 15 октября

В Киеве во вторник ожидается временами дождь, умеренный северо-западный ветер. Будет холодно, ночью ожидается +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях будет резкое похолодание. Дожди в Украине будут лишь в первой половине недели, далее они прекратятся, но температурный фон будет на очень низком уровне.

Также сообщалось, что дожди будут лить почти во всех областях - украинцев предупредили о сильной непогоде. Только днем в части областей не будет осадков, а все остальное время по всей Украине будут лить периодические дожди.

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