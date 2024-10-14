Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.

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Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН, Бундесвер

Несмотря на постоянные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина должна выиграть войну против страны-агрессора России, внутри Минобороны ФРГ уже не верят в то, что это возможно.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на свои осведомленные источники. Согласно данным источников издания, в недавнем министерском докладе о текущем положении есть такие слова: "Наступление для освобождения собственной территории сейчас для Украины невозможно".

Также отмечается, что немецкие военные констатируют "большое истощение" в рядах Вооруженных сил Украины, и что украинские бойцы ждут осенне-зимнего бездорожья, надеясь на то, что такие условия замедлят продвижение российских оккупантов на запад.

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В то же время в издании пишут, что в министерском отчете говорилось, что российские захватчики систематически продвигаются вперед, несмотря на большие потери. Минобороны Германии не знает, как остановить это наступление. При этом концентрация России на продолжении боевых действий вызывает там "крайнюю тревогу".

Также отмечается, что бундесвер больше не намерен передавать Украине какую-то "крупную технику", но продолжит поставки другого оружия с немецких складов и новых заводов. Например, украинским военным в 2025 году передадут столько же артиллерийских снарядов, сколько и в этом году - около 100 тысяч. Однако в BILD обратили внимание, что РФ поставляет российским оккупантам 375 тысяч таких боеприпасов в месяц.

Финансовая помощь Украине от ФРГ составит 8 млрд евро в этом году и 4 млрд в следующем году.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Изменения в отношении Германии к войне в Украине - последние новости

Ранее в Bild со ссылкой на источники сообщали, что ФРГ не будет передавать Украине тяжелую технику. Требования Украины были восприняты в Германии без энтузиазма, говорят источники в Берлине. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским не дал положительного ответа на запрос украинской стороны относительно использования западного оружия против стратегических целей в стране-агрессоре России.

Также ранее сообщалось, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.

После этого в Германии раскрыли подробности возможного звонка Шольца Путину. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что российский диктатор Владимир Путин отказывается говорить об Украине с немецким канцлером Олафом Шольцом.

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