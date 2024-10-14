Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

Алёна Воронина
14 октября 2024, 16:40
337
В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.
Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD
Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН, Бундесвер

Несмотря на постоянные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Украина должна выиграть войну против страны-агрессора России, внутри Минобороны ФРГ уже не верят в то, что это возможно.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на свои осведомленные источники. Согласно данным источников издания, в недавнем министерском докладе о текущем положении есть такие слова: "Наступление для освобождения собственной территории сейчас для Украины невозможно".

Также отмечается, что немецкие военные констатируют "большое истощение" в рядах Вооруженных сил Украины, и что украинские бойцы ждут осенне-зимнего бездорожья, надеясь на то, что такие условия замедлят продвижение российских оккупантов на запад.

видео дня

В то же время в издании пишут, что в министерском отчете говорилось, что российские захватчики систематически продвигаются вперед, несмотря на большие потери. Минобороны Германии не знает, как остановить это наступление. При этом концентрация России на продолжении боевых действий вызывает там "крайнюю тревогу".

Также отмечается, что бундесвер больше не намерен передавать Украине какую-то "крупную технику", но продолжит поставки другого оружия с немецких складов и новых заводов. Например, украинским военным в 2025 году передадут столько же артиллерийских снарядов, сколько и в этом году - около 100 тысяч. Однако в BILD обратили внимание, что РФ поставляет российским оккупантам 375 тысяч таких боеприпасов в месяц.

Финансовая помощь Украине от ФРГ составит 8 млрд евро в этом году и 4 млрд в следующем году.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Изменения в отношении Германии к войне в Украине - последние новости

Ранее в Bild со ссылкой на источники сообщали, что ФРГ не будет передавать Украине тяжелую технику. Требования Украины были восприняты в Германии без энтузиазма, говорят источники в Берлине. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским не дал положительного ответа на запрос украинской стороны относительно использования западного оружия против стратегических целей в стране-агрессоре России.

Также ранее сообщалось, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.

После этого в Германии раскрыли подробности возможного звонка Шольца Путину. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что российский диктатор Владимир Путин отказывается говорить об Украине с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии Германия
Реклама

Главное за день

Ещё
"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:38Украина
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:33Украина
Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозорилась

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозорилась

Последние новости

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 октября: что происходит на фронте (обновляется)

18:11

"Пойди и умри через час": комбат ВСУ эмоционально высказался насчет мобилизацииВидео

18:05

Враг равняет город с землёй: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Донетчине

17:56

"Марсианам" стало стыдно: в команде Джареда Лето проигнорировали россиян

17:55

Неожиданное решение демократов: дочь Навального получила работу в штабе Харрис

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:38

"Не надо питать иллюзий": эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин

17:33

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

17:25

Путина должны арестовать по приезду: в Украине сделали заявление по саммиту G20

17:14

РФ будут принуждать к миру: у Зеленского раскрыли главные детали плана победыВидео

Реклама
17:10

ВСУ могут покинуть город на Донбассе: если ли угроза дальнейшего прорыва обороны

17:08

Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу - Politico

17:04

От неудачи до неуважения: почему нельзя дарить пустой кошелек

17:03

Без открывалки и ножа: как открыть консервную банку подручными средствамиВидео

16:49

Идеальная чистота за 5 минут: 3 метода, которые отмоют микроволновую печь от грязи

16:40

Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне - BILD

16:35

Войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении: боец раскрыл детали

16:23

"Бронь" от армии снова оттягивается: депутат указал причину и назвал сроки

16:18

Находчивые хозяйки бросают каштаны в стиральную машинку: зачем так делать

16:15

ВСУ выйдут из Курской области: появился неожиданный прогноз по срокамВидео

16:10

Исчезнет на глазах: как убрать трещину на стекле - пошаговая инструкцияВидео

Реклама
16:10

Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

15:59

По всей Украине прокатилась волна массовых "минирований": что известноВидео

15:51

Три дня будут заморозки: синоптик назвала самые холодные дни этой недели

15:43

"Прямая конфронтация с РФ": Берлин предупредил о вероятной войне - каковы сроки

15:29

Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понятьВидео

15:22

"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

15:14

Украинцы могут оплачивать счета за коммунальные услуги, не потратив ни копейки

15:03

"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

15:02

Понадобится на следующий год: что можно сделать из опавших листьев - лайфхак для садаВидео

14:46

"Узнал об измене и все закончилось": Melovin впервые раскрыл детали личной драмы

14:42

ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия на переговорах - Снегирев

14:39

"Затишье перед бурей": враг готовит массированный удар по Украине - эксперт

14:37

РФ ударила баллистикой по порту Одессы: повреждены корабли, есть жертва и раненые

14:22

Как избавиться от запаха из обуви за 30 секунд: самый лучший домашний методВидео

14:10

Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

14:07

Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

14:05

Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

13:57

Ольга Навроцкая и Алан Бадоев презентуют первую фэнтези-вселенную об украинской силеВидео

13:56

Попрощаться с бабьим летом: на Украину надвигается мощный антициклон

13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

Реклама
13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

12:16

Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять