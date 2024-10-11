Звонок Шольца Путину: в Германии раскрыли подробности

Российский диктатор Владимир Путин отказывается говорить об Украине с немецким канцлером Олафом Шольцом, цитирует Укринформ слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
Бербок еще раз подчеркнула, что речь идет о справедливом мире, который Европа готова обеспечить Украине.
При этом Путин, добавила Бербок, отказывается говорить с Шольцом.
"Путин отвергает мир, к которому мы все так стремимся", - подчеркнула глава МИД.
Немецкий министр отметила, что справедливый мир в Украине важен и для безопасности всего Европейского континента.
"Украина зависит от нас, чтобы держать линию фронта. А нам зависит на том, чтобы Украина фронт удержала ради нашей собственной безопасности", - сказала она, имея в виду и гибридные атаки России на европейские страны.
Шольц и Путин - последние новости
Накануне стало известно, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.
Однако в Кремле заявили, что не получали запрос на звонок от Шольца.
"Нет, (Шольц, - Главред) не запрашивал", - ответил Песков в комментарии "ручным" российским пропагандистам.
Он также добавил, что никаких контактов с Берлином после вторжения РФ в Украину - ни публичных, ни непубличных - не было.
Напомним, ранее в СМИ просочилась информация, которую Бундестаг ни подтвердил, ни отверг, о подготовке Шольцом "плана" заморозки войны в Украине, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.
Кто такая Анналена Бербок
Анналена Бербок - немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90/Зеленые (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага.
11 января 2023 года совершила внезапный визит в Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро.
24 января 2023 года на заседании ПАСЕ во время дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплоченности со словами: "Мы ведем войну против России, а не друг с другом".
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