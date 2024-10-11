Звонок Шольца Путину: в Германии раскрыли подробности

Первый контакт между Шольцом и Путиным должен был, по данным СМИ, состояться накануне саммита G20 в Бразилии 18-19 ноября.

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Путин не берет трубку / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ОП

Российский диктатор Владимир Путин отказывается говорить об Украине с немецким канцлером Олафом Шольцом, цитирует Укринформ слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Бербок еще раз подчеркнула, что речь идет о справедливом мире, который Европа готова обеспечить Украине.

При этом Путин, добавила Бербок, отказывается говорить с Шольцом.

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"Путин отвергает мир, к которому мы все так стремимся", - подчеркнула глава МИД.

Немецкий министр отметила, что справедливый мир в Украине важен и для безопасности всего Европейского континента.

"Украина зависит от нас, чтобы держать линию фронта. А нам зависит на том, чтобы Украина фронт удержала ради нашей собственной безопасности", - сказала она, имея в виду и гибридные атаки России на европейские страны.

Шольц и Путин - последние новости

Накануне стало известно, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года. Первый контакт между ними может состояться накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.

Однако в Кремле заявили, что не получали запрос на звонок от Шольца.

"Нет, (Шольц, - Главред) не запрашивал", - ответил Песков в комментарии "ручным" российским пропагандистам.

Он также добавил, что никаких контактов с Берлином после вторжения РФ в Украину - ни публичных, ни непубличных - не было.

Напомним, ранее в СМИ просочилась информация, которую Бундестаг ни подтвердил, ни отверг, о подготовке Шольцом "плана" заморозки войны в Украине, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок - немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90/Зеленые (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года совершила внезапный визит в Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ во время дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплоченности со словами: "Мы ведем войну против России, а не друг с другом".

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