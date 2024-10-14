'Бронь' от армии снова оттягивается: депутат указал причину и назвал сроки

У депутатов все еще нет единогласного решения по внедрению экономического бронирования.

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Экономическое бронирование оттягивается / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос экономического бронирования в ближайшие недели, поскольку заседаний в течение этого времени не предусмотрено, пояснил в эфире Новости.Live нардеп Алексей Гончаренко.

Сам депутат заявил, что он против подобной инициативы, которая поощряет к восприятию привлечения к военной службе людей исключительно по финансовому положению.

"Ничего не будет, потому что не будет заседаний в течение ближайших двух недель. Что касается экономического бронирования - если речь идет о том, чтобы откупиться от службы, сделать лозунг "война для бедных", то это позор, и я категорически против этого. Это не экономическое бронирование", - сказал Гончаренко. видео дня

Он добавил, что уже подал законопроект, который предусматривает дать право всем компаниям возможность забронировать 30% военнообязанных работников - при условии легальной уплаты налогов и отсутствия долгов.

Мобилизация в Украине - вопрос экономического бронирования

Известно, что парламент рассматривает возможность внедрения экономического бронирования по месячной отчетности о доходах физлиц вместо действующей квартальной. Речь пойдет о переходе от критичности предприятия до критичности работника.

Сами парламентарии не торопятся с решением, называя его "одним из самых сложных вопросов". Однако на вопрос, реально ли воплотить инициативу уже в 2024 году, глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев ответил: "Да".

"Его невозможно решить так, чтобы были все довольны. Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", - отметил он.

Согласно подсчетам Минфина, если ввести экономическое бронирование, то это позволит ежемесячно привлекать в бюджет около 8 млрд гривен.

На сейчас работает бронирование критически важных для функционирования Сил обороны предприятий. Однако недавно стало известно, что Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Алексей Гончаренко? Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам. В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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