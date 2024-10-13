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Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

Алексей Тесля
13 октября 2024, 12:42
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Требования Украины были восприняты в Германии без энтузиазма, говорят источники в Берлине.
Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild
Владимир Зеленский провел встречу с Олафом Шольцем / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Lockheed Martin

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, не дал положительного ответа на запрос украинской стороны по использованию западного оружия против стратегических целей в стране-агрессоре РФ.

Зеленский настаивал на поставках дальнобойного оружия, таких как Storm Shadow из Великобритании, Scalp EG из Франции и Taurus из Германии, а также требовал ускоренного процесса вступления в НАТО, пишет Bild.

Как пишут журналисты со ссылкой на источники, эти требования в Берлине были восприняты без энтузиазма, а Шольц не сказал однозначное "нет", но и положительного ответа не дал.

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Подчеркивается, что заявление Шольца о новой помощи для Украины при более детальном рассмотрении тоже оказывается сомнительным, ведь всё оружие, о поставках которого было объявлено в пятницу, уже было обещано и профинансировано в прошлом году.

В свою очередь, в Министерстве обороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет "начать наступление для освобождения своих территорий", уточняется в статье.

Вместе с тем утверждается, что Бундесвер больше не будет передавать Украине "крупную технику". В документе, который находится в распоряжении редакции указано, что передача завершена.

"Таким образом, после отправки 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у Бундесвера в наличии около 300 таких танков. То же касается и других видов техники — боевых машин пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и других", - пишут авторы материала.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Напоминается, что ситуация ухудшилась для Зеленского, когда президент США Джо Байден отменил запланированную на эти выходные встречу по военной поддержке Украины в немецком Рамштайне. Официальная причина — ураган "Милтон", обрушившийся на побережье Флориды в пятницу.

Однако, по словам источника Bild, связанного с Украиной, это лишь предлог. Байден якобы не хочет больше комментировать войну России против Украины перед выборами, которые состоятся 5 ноября в США.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об использовании Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России является исключительно компетенцией отдельных союзников. Об этом он заявил журналистам после трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Как сообщалось ранее, Германия вместе с тремя странами НАТО готовит большой пакет военной помощи на сумму 1,4 млрд евро. Его должны предоставить Украине до конца 2024 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине.

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