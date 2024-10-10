Прекращение огня в обмен на гарантии для Украины: Зеленский сделал резкое заявление

Зеленский отметил, что следующий саммит мира пройдет в ноябре, однако окончательная дата его проведения все еще не определена.

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Обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западных партнеров относительно безопасности и вступления в ЕС. Об этом, комментируя информацию СМИ о готовности Украины к таким действиям, заявил президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, сообщает Укринформ.

"Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что надеется на поддержку Франции, поскольку Украине не хватает необходимого оборудования.

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Еще одной темой обсуждения стал вопрос о предоставлении разрешения на использование дальнобойных боеприпасов.

Президент также добавил, что Украина имеет дефицит беспилотников для дальних дистанций и сейчас ищет материальные ресурсы для внутреннего производства, а также "определенное разрешение" от партнеров.

Зеленский подчеркнул, что следующий мирный саммит запланирован на ноябрь, но конкретная дата еще не определена, передает "Интерфакс-Украина".

"План (План победы Украины - ред.) будет на столе (на саммите мира - ред.). Я не знаю дату, я думаю, никто не знает на сегодня. Но мы подготовим все, что мы решили, в начале ноября. План будет со всеми подробностями", - сказал Зеленский.

Что известно о Плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что первый пункт плана победы Украины заключается в приглашении страны в НАТО. По его мнению, принятие такого решения станет геополитическим поражением для главы Кремля Владимира Путина. Евроатлантическая интеграция Киева, по мнению президента, является реальным путем к миру.

Он добавил, что план победы будет представлен международным партнерам, а после доработки его обнародуют.

В свою очередь, итальянское издание Corriere della Sera утверждало, что Зеленский якобы готов к прекращению огня без признания потери территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное членство в ЕС. Однако советник президента Дмитрий Литвин опроверг эту информацию, подчеркнув, что главной целью остается реализация Формулы мира для достижения справедливого урегулирования конфликта.

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