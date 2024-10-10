В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

Во многих областях Украины объявили I и II уровни опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: pexels

Погода в Украине 11 октября будет достаточно теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харьковской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако уже с 12-13 октября в Украину начнет возвращаться похолодание. Синоптики объявили I и II уровень опасности из-за заморозков 0-3°. Об опасности предупреждают жителей Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину идет холодный атмосферный фронт. Уже 11 октября в западных областях будут дожди. К вечеру пятницы дожди доберутся в Житомирскую, Винницкую, Киевскую области и даже в западные районы Черкасской области. 12 октября осадки усилятся и резко похолодает до 11-12 градусов тепла. 13 октября стужа накроет все регионы Украины.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: ventusky

Погода 11 октября

В Украине 11 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом в западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10° тепла; днем 18-23°, на юге страны до 26°, в западных областях 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 11 октября в Украине будет дождливым. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Погода 11 октября в Киеве

В Киеве 11 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину засыпало первым снегом, несутся бешеные ливни - стало известно, в какие регионы ворвется непогода. В Украине прогнозируют значительный температурный контраст - от +9 до +26 градусов, рассказала Наталья Диденко.

Также 30 сентября в Украине ожидаются дожди. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал первый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Также ранее сообщалось, когда будет бабье лето 2024 - синоптик сказала, ждать ли потепления в октябре. Во второй месяц осени не будет сильного похолодания и заморозков, считает Татьяна Адаменко.

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