Невероятные кадры Северного сияния над Украиной: обрушилась мощная магнитная буря

Мощность магнитной бури почти достигла максимальных 9-ти баллов.

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Украину накрыло Северное сияние / Коллаж: Главред, фото: Главред

В Украине внезапно усилилась невероятно мощная магнитная буря. Она вызвала невероятное Северное сияние. Об этом сообщает meteoagent.

Уже длительное время в стране бушует сильная магнитная буря. Она ворвалась в страну еще 2 октября. Тогда она врезала с 4-балльной мощностью.

На следующий день она внезапно выросла до почти 8-ми баллов. На таком же уровне она продлилась целых 6 дней.

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9 октября мощность бури вновь усилилась и стала почти 9-балльной. На таком уровне она пробудет до 11 октября включительно. Ожидается, что на следующий день её мощность опустится до 5-ти баллов, после чего снизится до минимума.

Украину накрыло Северное сияние / фото: meteoagent

Стоит отметить, что эта сильнейшая магнитная буря вызвала Северное сияние, которое можно было увидеть даже в Украине. Посмотреть фото удивительного Северного сияния можно в галерее Главреда.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 2 вспышки класса М и Х. Сообщается, что 10 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 40%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 81 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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