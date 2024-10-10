Начало операции Украины в Беларуси: Жданов дал свою оценку военному сценарию

Если ВСУ войдут в Беларусь, и белорусская армия сложит оружие, Лукашенко согласится на демократические преобразования под гарантии собственной безопасности.

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Украина может начать операцию не только в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua, 31 отдельная механизированная бригада

Полковник запаса Олег Жданов вспоминает угрозы со стороны Путина, который давил на Лукашенко, чтобы Беларусь ввязалась в войну. Как пояснил он в интервью Главреду, Лукашенко начал разворачивать свои Полонезы, реактивные системы залпового огня, пытался изобразить индустриальный грохот, мол, вроде как он там технику выводит.

"Но что мы видим сейчас: все белорусские войска вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД), втихаря под видом перевода на эксплуатацию в осенне-зимний период с границы сняли танковый батальон и отправили в ППД. А этот танковый батальон стоял в укрепрайоне, танки были закрыты в окопы", - отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. видео дня С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Вот именно поэтому, как обращает внимание эксперт, появляется мысль о том, что начало операции Украины в Беларуси может быть договоренностью с Западом на перспективу, чтобы оторвать Беларусь от России.

В то же время России нужен повод в виде захода украинских войск в Беларусь для того, чтобы забрасывать Украину КАБами с территории Беларуси.

Как вспоминает Жданов, в 2022 году был расчет на блицкриг, и в основу идеологии этой войны ложилась идея о том, что победителей не судят. Полковник запаса ВСУ предполагает, что, если бы на четвертые-пятые сутки российские войска вошли в Киев, и наши политики сдали бы страну, то Путин был бы на белом коне и с шашкой наголо. И никто бы с него ничего не спрашивал.

"А сегодня ситуация кардинально изменилась. Сегодня все в мире прекрасно понимают, что Путин - агрессор, что он пытается завоевать Украину, и развязывание нового конфликта ему уже не спустят с рук. Поэтому Путину нужен повод", - резюмирует эксперт.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

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А вот эксперт Жданов объяснил, сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ. По его словам, такие заявления можно делать только на основе данных агентурной разведки, поэтому делать точные прогнозы сложно.

Также Жданов сказал, сколько военных нужно ВСУ для вторжения в Беларусь. У белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек. Украине нужно иметь преимущество хотя бы в 2,5 раза.

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