Перенос войны на территорию РБ: Лукашенко вдруг стал заискивать перед Зеленским

Александр Лукашенко оценил вероятность начала боевых действий на границе Беларуси.

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Александр Лукашенко прокомментировал вероятность начала боевых действий в Беларуси / Колаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Диктатор Александр Лукашенко нервно прокомментировал заявление народного депутата Олега Дунды о необходимости перенесения войны не только на территорию РФ, но и на территорию Беларуси.

Как подчеркнул он в интервью российским пропагандистам, это лишь "вяканье" несерьезных людей, а серьезные люди и сам президент Владимир Зеленский таких действий не рассматривает.

"Пусть попробуют! Мы их ждем… <...> Никто на уровне серьезных людей, в том числе президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь", - говорит белорусский диктатор.

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Он также уверен в том, что военное столкновение с Беларусью дескать "приведет к краху" украинскую власть. При этом, он заметно нервничал и говорил неуверенно.

Комментируя вероятность начала боевых действий на границе Беларуси, он напомнил, что ее протяженность с Украиной достигает 1,5 тысячи километров.

"Украинцам это точно не нужно", - добавил Лукашенко.

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Ранее о необходимости переносить войну не только на территорию России, но и в Беларусь заявил депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда.

Дунда пояснил, что для проведения в Беларуси такой же операции, как в Курской области, нужно, чтобы кто-то "был в обозе", чтобы кто-то из белорусов был готов взять на себя власть и управление территориями.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев закатил истерику из-за идеи Олега Дунды. Режим Александра Лукашенко может применить против Украины тактическое ядерное оружие, заявил Дмитрий Медведев.

/ Инфографика: Главред

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