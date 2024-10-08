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Технические проблемы в полете: с самолетом Лукашенко произошел инцидент

Даяна Швец
8 октября 2024, 20:16
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Лукашенко остался за пределами Беларуси без транспорта для эвакуации, чего не было раньше.
самолет, Лукашенко
У самолета Лукашенко возникли технические проблемы / Коллаж: Главред, фото: тг-каналы, фото: Википедия

Как известно, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву на заседание Совета глав государств - участников СНГ. Однако, по информации телеграм-канала "МотолькоДопомоги", самолет лидера Беларуси вернулся из Москвы в Минск из-за технических проблем, возникших в полете.

По версии канала, в 10:48, 7 октября самый большой самолет из авиапарка Лукашенко - Boeing 767-300 (EW-001PB) приземлился в Москве, где высадил его самого вместе с делегацией, после чего пустым вернулся обратно в Минск уже в 14:00.

Впоследствии именно этот борт в течение часа выполнял технический облет в районе Национального аэропорта "Минск". Как утверждают на канале, именно это является косвенным признаком проверки летных систем, которые ранее были заменены или отремонтированы у самолета.

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Отмечается, что эта ситуация нетипична сразу по двум причинам:

  • Лукашенко остался за пределами Беларуси без транспорта для эвакуации, чего не было раньше.
  • Проблемы с запчастями дошли и до правительственных бортов.

"9 августа 2024 г. именно этот Boeing 767-300 (EW-001PB) был внесен в санкционные списки США. И с того момента под американскими санкциями есть весь авиапарк, который использует Лукашенко", - говорится в сообщении.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Последние новости о Беларуси - что известно

Недавно Лукашенко выступил с неожиданным заявлением. Он выразил якобы готовность помочь Зеленскому в восстановлении после окончания войны.

Депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда рассказал, что стоит перенести войну на территорию РБ. Он считает, что Украине не стоит останавливаться только на Курской области.

Кроме этого, он вдруг стал заискивать перед Зеленским. Александр Лукашенко оценил вероятность начала боевых действий на границе Беларуси.

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