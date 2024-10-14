Войскам РФ поставили две "задачи" на Купянском направлении: боец раскрыл детали

Оккупантам поставили задачу взять важный населенный пункт.

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Оккупанты "хотят" захватить Купянск-Узловой и выйти на левый берег реки Оскол - военнослужащий / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские оккупационные войска пытаются выйти на левобережье реки Оскол в Купянском районе Харьковской области и там закрепиться. Также им поставили задачу в краткие сроки захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой. Об этом заявил командир батальона Ахиллес 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне пытаются приложить максимальные усилия, чтобы выйти к Осколу и захватить там плацдарм.

Кроме того, им поставили задачу оккупировать Купянск-Узловой.

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"Купянск-Узловой — это такое важное место для оккупанта. Им поставили задачу: взять его в короткие сроки", - сказал Федоренко.

Также он добавил, что враг в ходе своих атакующих действий выполняет комбинированные атаки, которые включают применение штурмовых групп и бронетехники.

"Самая большая атака, которую отбивал "Ахиллес" совместно с другими батальонами, – это 50 единиц техники, которые выехали одномоментно. Удалось уничтожить почти все. Только нашему подразделению удалось сжечь 20 машин и еще 20 – подбить", - подчеркнул Юрий Федоренко.

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Российские войска попытаются выйти к восточному берегу Оскол, считают аналитики американского Института изучения войны.

Согласно их оценкам, враг планирует создать там оборонительный фронт, и в дальнейшем освободить силы и перебросить подразделения уже на другие направления.

Вражеские ДРГ уже выходили к Осколу, отметил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россиянам удалось продвинуться на определенных участках фронта. Обстоятельства требуют принятия нужных решений.

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои шли в нескольких километрах от Купянска, ранее говорилось в отчете Института изучения войны.

По данным аналитиков, россияне зашли в населенный пункт Петропавловка, который расположен к востоку от Купянска.

Купянск - главная цель оккупантов в Купянском районе / Инфографика: Главред

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении. Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш, в бытность начальником пресс-службы ОСГВ"Хортица", говорил, что Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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