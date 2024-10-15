Путин предупреждал о нападении на Украину: Трамп сделал неожиданное признание

Дональд Трамп пообещал положить конец войне еще до того, как его изберут президентом.

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Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот: відео

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом он также заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции. Об этом Трамп заявил на мероприятии в Пенсильвании, сообщает The Telegraph.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках "Сделаем Америку снова великой".

Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".

Кандидат-республиканец сказал, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

Он также обвинил Байдена в том, что он ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным более года. "Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне, как избранный президент".

Вместе с тем Трамп также добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать, вот и все".

Смотрите видео - Трамп хочет капитуляции Украины:

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

/ Инфографика Главред

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