Путин предупреждал о нападении на Украину: Трамп сделал неожиданное признание

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом он также заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции. Об этом Трамп заявил на мероприятии в Пенсильвании, сообщает The Telegraph.
"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках "Сделаем Америку снова великой".
Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".
Кандидат-республиканец сказал, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.
Он также обвинил Байдена в том, что он ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным более года. "Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне, как избранный президент".
Вместе с тем Трамп также добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать, вот и все".
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Смотрите видео - Трамп хочет капитуляции Украины:
Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.
Как сообщалось ранее, после встречи с Зеленским Трамп заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.
Читайте также:
- "Шоу ужасов продолжается": Трамп ответил на слова Харрис о "капитуляции Украины"
- Выборы в США: что будет ждать Украину в случае победы Трампа или Харрис - Розумный
- Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред