РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

Вечером в воскресенье, 20 октября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Количество пострадавших выросло до четырех человек. В том числе ранения получила 12-летняя девочка.
"Четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Будет лечиться дома", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Также среди пострадавших 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.
Поврежден отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.
Лысак сообщил, что Никопольщину ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии - ударил по Марганцу. Люди не пострадали.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Вечером 20 октября российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
РФ пыталась ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.
Обломки сбитых дронов упали в трех районах города - Днепровском, Голосеевском и Соломенском.
В ночь на субботу, 19 октября, РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летело на Киев.
В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто, без пострадавших.
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