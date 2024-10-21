РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

Четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Ранена 12-летняя девочка.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-ballistikoy-po-krivomu-rogu-ranen-rebenok-povrezhdena-gostinica-10607108.html Ссылка скопирована

Последствия удара РФ по Кривому Рогу показали в ОГА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вечером в воскресенье, 20 октября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Количество пострадавших выросло до четырех человек. В том числе ранения получила 12-летняя девочка.

"Четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Будет лечиться дома", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Также среди пострадавших 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь.

видео дня

Поврежден отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Лысак сообщил, что Никопольщину ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии - ударил по Марганцу. Люди не пострадали.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Вечером 20 октября российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

РФ пыталась ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

Обломки сбитых дронов упали в трех районах города - Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

В ночь на субботу, 19 октября, РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летело на Киев.

В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто, без пострадавших.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред