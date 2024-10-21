Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

О чем сказал Лещенко
- Какова цель визита главы Пентагона в Украину
- Пакет помощи от США
- Приглашение Украины в НАТО
21 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Украину для "сверки часов" после переговоров президента США Джо Байдена с другими главами государств. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.
По словам Лещенко, визит не был анонсирован из соображений безопасности.
Он считает, что это, вероятно, последний визит представителя американского правительства в Украину перед выборами президента США. Лещенко также отметил, что после встречи в Берлине между президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером возникла потребность в "сверке часов".
"У нас накануне была анонсирована большая партия помощи со стороны США, поэтому ожидать нового анонса в части поставок оружия не стоит. Но стоит ожидать политического сигнала. И сам визит является таким сигналом, а дальше все зависит от выборов в США", - сказал Лещенко.
Кроме того, он сослался на публикации в мировых СМИ, согласно которым после выборов в США, в случае победы демократов, может быть объявлено решение о приглашении Украины в НАТО.
Кто такой Сергей Лещенко?
Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.
Военная помощь для Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, говорится в сообщении на официальном сайте немецкого правительства.
16 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 425 миллионов долларов в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Пакет включает ракеты-перехватчики для систем ПВО, боеприпасы типа "воздух-земля", артиллерийские снаряды и другие военные средства.
Также, в течение октября-декабря 2024 года США планируют предоставить Украине несколько дополнительных пакетов военной помощи общей стоимостью от 500 до 750 миллионов долларов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
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