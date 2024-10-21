Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

Визит главы Пентагона в Украину стоит расценивать как политический сигнал, отметил советник главы Офиса президента Украины.

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Стала известна цель визита главы Пентагона в Украину / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/ X

​О чем сказал Лещенко

Какова цель визита главы Пентагона в Украину

Пакет помощи от США

Приглашение Украины в НАТО

21 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом в Украину для "сверки часов" после переговоров президента США Джо Байдена с другими главами государств. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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По словам Лещенко, визит не был анонсирован из соображений безопасности.

Он считает, что это, вероятно, последний визит представителя американского правительства в Украину перед выборами президента США. Лещенко также отметил, что после встречи в Берлине между президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером возникла потребность в "сверке часов".

"У нас накануне была анонсирована большая партия помощи со стороны США, поэтому ожидать нового анонса в части поставок оружия не стоит. Но стоит ожидать политического сигнала. И сам визит является таким сигналом, а дальше все зависит от выборов в США", - сказал Лещенко.

Кроме того, он сослался на публикации в мировых СМИ, согласно которым после выборов в США, в случае победы демократов, может быть объявлено решение о приглашении Украины в НАТО.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, говорится в сообщении на официальном сайте немецкого правительства.

16 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 425 миллионов долларов в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Пакет включает ракеты-перехватчики для систем ПВО, боеприпасы типа "воздух-земля", артиллерийские снаряды и другие военные средства.

Также, в течение октября-декабря 2024 года США планируют предоставить Украине несколько дополнительных пакетов военной помощи общей стоимостью от 500 до 750 миллионов долларов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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