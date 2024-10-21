Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Коротко:
- Зима будет аномально теплой, говорят синоптики
- Средняя температура будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов
Погода в Украине зимой 2024-2025 отметится аномально теплой погодой - ожидается, что температура воздуха будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы и будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов.
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, кандидат географических наук Вера Балабух, сообщает TSN.UA. Она отметила, что такую аномальную погоду вызовет антициклон.
"В Атлантике формируется мощный антициклон, который выталкивая теплый воздух из субтропиков в сторону Украины, повлечет за собой установление аномальных для зимы в нашем климатическом поясе температур", - объяснила она.
По словам Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Она отметила, что уже становится нормальным, что в январе наблюдаются практически такие же температуры воздуха, как и в ноябре.
"Но это не исключает кратковременных значительных похолоданий. Зимой 2024-2025 года возможны кратковременные арктические вторжения, которые вызовут кратковременные, на два-три дня значительные морозы. В целом зима будет такой же теплой и мягкой, как и в прошлом году, с преобладанием умеренных температур", - сказала Балабуха.
В то же время она предупредила, что метеорологи во всем мире говорят о рисках, которые может вызвать зимой малоизученное явление - резкое стратосферное потепление. От этого и ряда других факторов будет зависеть, прорвется ли в Украину арктический воздух.
Кто такая Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
Пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха также отмечает, что зима в этом году не будет слишком суровой. Она подчеркнула, что о точном прогнозе пока говорить рано, но можно сделать предположение, учитывая тенденции последних лет
В то же время Птуха отметила, что синоптики не исключают также возможностей захода в Украину холода и арктического воздуха.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украину пришло потепление - синоптик назвала дату возвращения сильных дождей. Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью.
Напомним, в Украину ворвался антициклон - синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе. В течение недели температуры будут снижаться до отметок около 0°С, а иногда и ниже, однако днем солнечная погода будет способствовать повышению температуры.
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