В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью.

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Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: pexels

Погода в Украине 21 октября будет солнечной, но ночью морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украину ворвется солнечная погода и придет потепление. В большинстве областей температура воздуха повысится до +18 градусов. Однако ночи будут холодными, могут быть даже заморозки. В середине недели количество заморозков уменьшится. Отмечается, что уже 28 октября в Украину вернутся дожди.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: ventusky

Погода 21 октября

В Украине 21 октября будет небольшая облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь в восточных областях. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 11-16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 21 октября в Украине будет теплее, чем в предыдущий день. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: meteoprog

Погода 21 октября в Киеве

В Киеве 21 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, температура днем 12-14° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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