Украину накроют первые заморозки: синоптик заявила о скором потеплении

Украинский метеоролог Наталья Диденко сообщила, что ночью воскресенья, 20 октября, в большинстве областей Украины ожидаются первые заморозки. Однако уже с начала следующей недели температура в регионах поднимется.
"Воскресенье в Украине будет прохладным. Так, в большинстве областей ожидается +9...+12 °C. Холоднее всего будет на востоке - +6...+9 °C, а теплее всего - в западной части - +10...+15 °C. Кроме того, ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки", - сообщила Наталка Диденко.
Также она сообщила, что дожди 20 октября вероятны в Крыму, в Запорожье, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории осадков не ожидается.
Какая погода в Киеве - когда будет потепление
В Киеве воскресенье также пройдет без дождей. Ночью предполагаются заморозки, а днем температура будет держаться на уровне +10 °C.
По данным синоптика, уже с понедельника, 21 октября, доминирующий антициклон будет блокировать осадки на подходе к Украине и позволит солнцу дополнительно прогревать воздух. Поэтому с начала новой недели в Украине ожидается потепление.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Напомним, что в ГСЧС предупредили об опасной погоде в 10 областях Украины. Согласно данным Укргидрометцентра, ночью осадки будут идти в Киевской и Одесской областях. Днем стоит ожидать значительных дождей в Сумской, Полтавской и Херсонской областях.
Украину атакует штормовая погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение в восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В этих регионах объявлен І уровень опасности. В Украине будет прохладно - максимум 11 градусов тепла.
Стало известно, в каких областях Украины ухудшится погода. На погоду в выходные будет влиять мощный и малоподвижный антициклон Werner - из-за него на большей территории нашего государства будет преобладать малооблачная погода с прохладными ночами и северным ветром.
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